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Buxar News: मंदिर में महिला का मंगलसूत्र चोरी, जांच में जुटी पुलिस:

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव के स्थानीय जंगलीनाथ शिव मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी के दौरान एक महिला का सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया। महिला, प्रभा देवी, ने घटना के बाद रोते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन लोग अधिक होने के कारण चोरों का पता नहीं चला।

Buxar News: मंदिर में महिला का मंगलसूत्र चोरी, जांच में जुटी पुलिस:

Buxar News: डुमरांव। स्थानीय जंगलीनाथ शिव मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी को भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक के दौरान एक महिला की अज्ञात चोरों ने सोने की मंगलसूत्र चोरी कर ली। पीड़ित महिला एसएम कॉलेज रोड की रहने वाला प्रभा देवी बतायी जाती है। इस घटना के बाद पीड़ित महिला रोने-बिलखने लगी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला लेकिन अत्यधिक भीड़ के कारण चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। इस मामले में पीड़िता ने डुमरांव थाने में आवेदन दिया है। पुलिस अज्ञात चोरों की शिनाख्त में जुट गई है।

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