Buxar News: खाद दुकान से पॉश मशीन चुरा ले गए चोर, प्राथमिकी दर्ज
Buxar News: नावानगर के महादेवगंज बाजार में एक खाद और कीटनाशक की दुकान से अज्ञात चोरों ने एक पॉश मशीन चुरा ली है। घटना सुबह लगभग 10 बजे तब हुई जब दुकानदार पड़ोस में गया था। लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने सोनवर्षा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
Buxar News: नावानगर। सोनवर्षा थाना क्षेत्र के महादेवगंज बाजार स्थित एक खाद व कीटनाशक दवा दुकान से अज्ञात चोरों ने एक पॉश मशीन चुरा ली है। घटना सुबह लगभग दस बजे की है। दुकान खोलकर दुकानदार पड़ोस में चला गया था। लौटकर पहुंचा तो देखा कि एक पॉश मशीन चोरी हो गई है। इस घटना के बाद दुकानदार रमेश चन्द्र सिंह द्वारा सोनवर्षा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि दुकानदार के आवेदन पर अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर करवाई शुरू कर दी गई है। ( नावानगर से अरुण सिंह )
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