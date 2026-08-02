Buxar News: दो गांवों के युवकों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, बाइक फूंकी
Buxar News: शनिवार से शुरू हुआ विवाद रविवार को छतनवार और सोवां गांव में हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों ने फायरिंग होने का दावा किया है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई। थानाध्यक्ष ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और आवेदन मिलने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
Buxar News: पेज तीन के लिए ---- उग्र रूप छतनवार और सोवां गांव में तनाव, पुलिस ने बढ़ाई गश्त विवाद में फायरिंग की भी चर्चा, पुलिस ने किया इनकार कृष्णाब्रह्म, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के छतनवार और सोवां गांव के युवकों के बीच शनिवार से शुरू हुआ विवाद रविवार को हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद दोनों गांवों में तनाव व्याप्त है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने इलाके में गश्त तेज कर दी है और संभावित उपद्रवियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर छतनवार गांव के कुछ युवक सोवां गांव पहुंचे थे। आरोप है कि उनके द्वारा की जा रही अशोभनीय हरकत का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई, जिसमें वह जख्मी हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन एक पक्ष के कुछ लोग पिट गए।
विवाद का उग्र रूप
दोनों गांवों के बीच उपजे विवाद ने रविवार की दोपहर फिर उग्र रूप ले लिया। आरोप है कि छतनवार गांव के 30 से 40 युवक कई बाइकों पर सवार होकर सोवां गांव पहुंचे और हंगामा किया। ग्रामीणों ने फायरिंग होने का भी दावा किया, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो सकी। जवाब में सोवां गांव के युवक आगे बढ़े तो एक बाइक घटनास्थल पर छूट गई। आक्रोशित लोगों ने उसमें आग लगा दी, जिससे बाइक धू-धू कर जल उठी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार करते हुए कहा कि मामले की हर पहलू की जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित आवेदन नहीं दिया गया था। थानाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि दो पक्षों के बीच तनाव की सूचना मिली थी। फिलहाल, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। आवेदन मिलने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी。
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