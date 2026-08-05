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Buxar News: मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने बैठक कर डीईओ से की बात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव में जिला प्रारंभिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों के समाधान के लिए डीईओ से मिलने का निर्णय लिया। शिक्षक आक्रोशित हैं क्योंकि उनकी माँगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले सप्ताह डीएम से ज्ञापन सौंपने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

Buxar News: मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने बैठक कर डीईओ से की बात

Buxar News: युवा के लिए ---- डुमरांव। जिला प्रारंभिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले नगर के एक सभागार में बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिये डीईओ इंद्रकुमार कर्ण से मिल पत्र निर्गत करने की बात की गई। अध्यक्षता आलमगीर अंसारी ने किया। शिक्षकों का कहना था कि पिछले सप्ताह एक शिष्टमंडल ने डीएम साहिला से मिल तीन सूत्री ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद डीएम उनकी मांग पर डीईओ को पत्र जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया था। बावजूद अभीतक उसपर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे शिक्षकों में आक्रोश है।

बैठक में सचिव अंजनी केशरी, उप सचिव तारकेश्वर पांडेय, श्यामधनी सिंह, सत्यदेव मिश्रा, छठू सिंह, बद्री सिंह, प्रदीप राम, अब्दुल खैर, रवि, मुस्ताक, हरेराम व ललन थे।

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