Buxar News: नए ड्राफ्ट के विरोध में शिक्षकों का हुंकार, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Buxar News: स्थानीय डीके कॉलेज में महाविद्यालय शिक्षक संघ ने कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए सरकार के प्रस्तावित नए ड्राफ्ट का कड़ा विरोध किया। वक्ताओं ने इसे उच्च शिक्षा, शिक्षकों के अधिकार और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हमला बताया। यदि सरकार ने इसे वापस नहीं लिया, तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

Buxar News: युवा के लिए --------- डीके कॉलेज शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों के साथ छात्र-छात्राओं का भी विरोध विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता से समझौता नहीं करने की चेतावनी फोटो संख्या- 02, कैप्सन- गुरुवार को डुमरांव डीके कॉलेज में सरकार के खिलाफ विरोध जताते शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के सदस्य। डुमरांव, संवाद सूत्र।

बैठक की जानकारी स्थानीय डीके कॉलेज परिसर में गुरुवार को महाविद्यालय शिक्षक संघ के तत्वावधान में शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार द्वारा कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रस्तावित नए ड्राफ्ट का कड़ा विरोध किया गया। वक्ताओं ने इसे उच्च शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की गरिमा और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सीधा हमला बताते हुए सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

वक्ताओं की चिंताएँ बैठक की अध्यक्षता महाविद्यालय शिक्षक संघ की अध्यक्ष डॉ. उषा रानी ने की। कहा कि यदि शिक्षक समुदाय समय रहते एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा तो भविष्य में उनकी स्थिति भी माध्यमिक शिक्षकों जैसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार के नए ड्राफ्ट में ऐसे कई प्रावधान हैं, जो शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान को प्रभावित करते हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को भी कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी ने एक स्वर में नए ड्राफ्ट का विरोध करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया।

आगे की रणनीति वक्ताओं ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार का ऐसा हस्तक्षेप, जिससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार नहीं किया तो व्यापक स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में उपस्थित शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए प्रस्तावित ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग की। बैठक में शिक्षक संघ के सचिव प्रो. अरबाब खान, डॉ. रमेश, प्रो. अवनीश कुमार, डॉ. अब्दुल कैश, डॉ. फैसल खान, डॉ. जमील अख्तर, डॉ. संगीता, डॉ. रुचिबाला, डॉ. राहिला फिरदौस, डॉ. चन्द्रभूषण, डॉ. सरफराज दानापुरी, डॉ. रागिनी, डॉ. मनोज, डॉ. हरेराम, डॉ. रणधीर, डॉ. रवि रंजन कुमार, डॉ. संध्या, डॉ. ज्योत्सना, अर्चना, मनोज, अखिलेश्वर, अभिमन्यु, आशीष ओझा, रामाशंकर व राहुल थे। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)