Buxar News: हड़ताली नप कर्मियों व मजदूरों ने नप विस्तारित क्षेत्रों की सभाएं

Buxar News: हर दिन की तरह बुधवार को भी हड़ताली मजदूर व कर्मी नगर भवन परिसर में जुट की नारेबाजी हर दिन अलग-अलग रोड और मोहल्लों में निकाला जाता है जुलूस पुराना भोजपुर शिवमंदिर परिसर में सभा कर अपनी मांग की हुंकारभरी फोटो- डुमरांव, निज संवाददाता। हड़ताल पर गए सफाई मजदूरों और कर्मियों के द्वारा हर दिन अलग-अलग मोहल्लों और रोड पर जुलूस निकाल अपनी मांगों की हुंकार भरी जाती है। जुलूस और हुंकार में सफाई मजदूर और कर्मियों के सहयोग से उनके हड़ताल का सावां दिन भी पूर्णरूप से सफल रहा। हर रोज की तरह बुधवार को भी सफाई मजदूर व कर्मी नगर भवन परिसर में सुबह छह बजे से ही जुटना शुरू हो गए थे। सभी के जुटने के बाद एक सभा की गई, फिर सभी स्टेशन रोड पर निकल आए, जहां से इनका काफिला रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चला। जुलूस में शामिल सभी अपनी मांगों के गगनभेदी नारे लगाते हुए जा रहे थे।

जुलूस का मार्ग

स्टेशन रोड से जुलूस मार्च करते हुए प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट होते हुए खिरौली, लालगंज कड़वी, विष्णू मंदिर होते हुए रेलवे स्टेशन स्थित दुर्गामंदिर तक गया, जहां सभा में तब्दिल हो गया। फिर वहां से निकल मार्च करते हुए पुराना भोजपुर चौक पर पहुंच सभा में तब्दिल हो गया। फिर वहां से निकल शिवमंदिर तक पहुंचा जहां सभी मजदूर रोड के किनारे तख्तियां लिये खड़े हो गए और सहयोग देने की अपील स्थानीय लोगों के साथ राहगिरों से करने लगे। सभा को संबोधित करने वालों में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ इकाई के सचिव शिवशंकर तिवारी, वरिष्ठ सीपीआई नेता सह जिला पार्षद केदार यादव, भाकपा माले के सर्वेश कुमार पांडेय, बिहार लोकल बॉडीज इम्पलाइज फेडरेशन के नेता ओमप्रकाश यादव, माले के नगर सचिव कृष्णा राम, मानरूप पासवान, कन्हैया पासवान, सफाई कर्मी मुन्नी देवी शामिल रही। उन्होंने कहा की हमारी तीन मांगें प्रमुख मांगे हैं जिसे राज्य सरकार ही पूरा कर सकती है। अन्य दस मांग हैं, जिस पर नप ने अभीतक कोई सकरात्मक विचार नहीं किया। वक्ताओं ने नप के कार्यवाहक चेयरमैन विकास कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मजदूर नेताओं को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि क्या उन्होंने मजदूरों की सारी सुविधाएं बहाल कर रखी है। मजदूर नेता मुन्नी देवी ने भी महिला सफाई कर्मियों के होने वाली पीड़ा से अवगत कराया। सभा में भाकपा माले नेता भगवान पासवान, जाबिर कुरैशी, शैलेन्द्र पासवान, सफाई कर्मी रमिया देवी, शीला देवी, शोभा देवी, उधारी डोम, रिंकु राम, अजय कुमार, दीपक बॉसफोर ने भी अपनी बात रखी।