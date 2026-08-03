Buxar News: हड़ताली कर्मियों ने बारिश में भी निकाला विरोध मार्च

Buxar News: डुमरांव नगर परिषद के कर्मियों की हड़ताल पांचवे दिन भी जारी है। कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर श्रद्धांजलि दी गई। हड़ताली कर्मियों ने शहर में विरोध मार्च निकाला और सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की। सफाई व्यवस्था ध्वस्त होने से श्रद्धालु और नागरिक परेशान हैं।

Buxar News: पेज पांच की लीड ----------- एकजुटता सभा की शुरुआत डिहरी के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई डुमरांव नगर परिषद के कर्मियों का पांचवें दिन भी जारी रहा हड़ताल अपनी मांगों के समर्थन में मजदूरों ने शहर में निकाला विरोध जुलूस 22 जून को ही सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया था फोटो संख्या- 19, कैप्सन- सोमवार को डुमरांव में अपनी मांग को लेकर पोस्टर और तख्ती के साथ प्रदर्शन करते नगर परिषद कर्मी व सफाई मजदूर। डुमरांव, निज संवाददाता।

हड़ताल जारी नगर परिषद के कर्मियों व मजदूरों की हड़ताल सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रही। सावन की पहली सोमवारी पर हल्की बारिश के बावजूद हड़ताली कर्मियों ने शहर में विरोध मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान मजदूरों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग दोहराई। हड़ताली कर्मी सुबह से ही नगर भवन परिसर में जुटने लगे। इसके बाद स्टेशन रोड, शीला सिनेमा व अतिथिगृह तक मार्च निकाला, जहां एक सभा की गई। वहां से जुलूस ठठेरी बाजार होते हुए भगवती मंदिर पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया। सभा की शुरुआत डिहरी के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। वक्ताओं ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ डुमरांव के नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन कर्मचारियों के अधिकारों के लिए है। मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कहा कि 22 जून को ही सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। इसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। नेताओं ने कहा कि सरकार यदि कर्मचारियों की मांगें स्वीकार कर ले तो कुछ ही घंटों में पूरे शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य कर दी जाएगी। सभा को संघ के सचिव शिवशंकर तिवारी, जिला परिषद सदस्य केदार यादव, माले नेता सर्वेश पांडेय व बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन के नेता ओमप्रकाश यादव ने भी संबोधित किया। ------

सफाई व्यवस्था में समस्या आस्था के रास्ते पर कूड़े का अंबार, सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त अनदेखी मंदिरों तक जाने वाले प्रमुख मार्गों पर पसरा रहा कूड़ा-कचरा महिला श्रद्धालुओं को सबसे अधिक परेशानी, उठती रही दुर्गंध डुमरांव, संवाद सूत्र। सावन की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालु शिवालयों की ओर उमड़ पड़े। लेकिन भक्ति और आस्था के इस पावन अवसर पर शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था लोगों की नाराजगी का कारण बन गई। सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को पांचवे दिन भी जारी रही, जिससे पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। मंदिरों तक जाने वाले लगभग सभी प्रमुख मार्गों, बाजारों और चौक-चौराहों पर कूड़े का अंबार लगा रहा। गंदगी और दुर्गंध के बीच श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचना पड़ा। स्टेशन रोड, राजगढ़ चौक, गोला रोड, जवाहर मंदिर मोड़, जंगल बाजार, पुराना भोजपुर रोड, महरौरा शिव मंदिर मार्ग सहित शहर के अधिकांश हिस्सों में सड़क किनारे कूड़े के ढेर पड़े रहे। कई स्थानों पर आवारा पशुओं ने कचरे को सड़क पर फैला दिया, जिससे हालात और बदतर हो गए। सुबह से ही मंदिरों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी के बीच होकर गुजरना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी महिला श्रद्धालुओं, बुजुर्गों और बच्चों को हुई। बाजारों में भी गंदगी का असर साफ दिखा पूजा की थाली, जलपात्र और बेलपत्र लेकर मंदिर जा रही महिलाओं ने कहा कि सावन की पहली सोमवारी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर नगर परिषद को विशेष सफाई व्यवस्था करनी चाहिए थी। कई श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन के दिन भी शहर की ऐसी तस्वीर बेहद निराशाजनक है। वहीं बाजारों में भी गंदगी का असर साफ दिखा। दुकानों के सामने कई दिनों से कूड़ा जमा रहने के कारण दुर्गंध फैलती रही। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहक भी गंदगी के कारण असहज महसूस कर रहे हैं। लगातार पांच दिनों से कचरा नहीं उठने से कचरे का ढेर लग गया है। लोगों ने आशंका जताई कि यदि जल्द सफाई नहीं हुई तो बरसात के मौसम में संक्रमण और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)