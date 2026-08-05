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Buxar News: गंदगी से पटा शहर,सफाई एजेंसी पर कार्रवाई करें नगर परिषद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: सावन के पावन महीने में सफाईकर्मियों की हडताल के कारण शहर में कचरे का जमाव हो गया है। सफाई एजेंसी ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिससे भक्तों को गंदगी में से गुजरना पड़ रहा है। नगर परिषद ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। जेडीयू नेता ने कार्रवाई की मांग की है।

Buxar News: गंदगी से पटा शहर,सफाई एजेंसी पर कार्रवाई करें नगर परिषद

Buxar News: सफाईकर्मियों की हडताल के दौरान सफाई एजेंसी ने नहीं की वैकल्पिक व्यवस्था सावन के पावन महीने में हड़ताल से शहर के विभिन्न जगहों पर जमा है कूड़ा नप ईओ को ज्ञापन देकर पटना नगर निगम की तरह सफाई एजेंसी पर कार्रवाई की मांग उठाई इंफो 32 टन प्रतिदिन घरों से निकलता है कचरा फोटो डुमरांंव, हमारे प्रतिनिधि।

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सफाई की स्थिति

सावन के पावन महीने में पूरा शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। यह स्थिति सफाईकर्मियों की चल रही हडताल से उत्पन्न हुई है। हडताल के दौरान सफाई एजेंसी ने शहर को साफ सुथरा रखने की दिशा में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है।जिसके कारण सावन के महीने में भक्त को गंदगी के बीच से होकर मंदिरों तक पहुंचना पड है। इससे भक्तों की आस्था पर असर पड़ रहा है। इसे लेकर नागरिकों के बीच आक्रोश बढ़ने लगा है। मांगों के समर्थन में सफाईकर्मियों की हड़ताल बुधवार को सातवें दिन भी जारी रही। नगर परिषद क्षेत्र में कुल 35 वार्ड है।

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कचरे की मात्रा

नप के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि शहर के वार्डों से प्रतिदिन 32 टन कचरा निकलता है।सात दिनों में लगभग 224 टन कचरा निकल चुका है। जाहिर सी बात है कि जब कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। तो कचरा शहर के चौक-चौराहों से लेकर गलियों में पसर रहा है। कचरों से उठने वाले बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हडताल के समय सफाई एजेंसी पूरी तरह निष्क्रिय है और नगर परिषद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं।

कारण और कार्रवाई की मांग

सफाई एजेंसी की लापरवाही के खिलाफ जेडीयू नेता व पूर्व वार्ड पार्षद धीरज कुमार ने नगर परिषद के ईओ राहुलधर दुबे और एसडीओ राजीव कुमार को बुधवार आवेदन दिया है। जेडीयू नेता का कहना है कि एकरारनामा के अनुसार सफाई एजेंसी को कचरे का उठाव करना है। लेकिन हडताल के बहाने सफाई एजेंसी भी सात दिनों से काम बंद कर बैठी हुई है।जेडीयू नेता का आरोप है कि सावन के इस महीने में एक साजिश के तहत हड़ताल कराया गया है।जेडीयू नेता ने कहा कि ऐसे ही मामले में पटना नगर निगम ने सफाई के आउटसोर्सिंग एजेंसी पर 21.95 करोड आर्थिक दंड लगाया है।एसडीओ और नप ईओ को आवेदन देकर जेडीयू नेता ने पटना नगर निगम के तर्ज पर सफाई एजेंसी के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने, हडताल अवधि की राशि में कटौती और सफाई एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। ईओ ने भरोसा दिलाया कि सफाई के लिए पहल की जा रही है। (डुमरांव से अजय कुमार सिंह)

सामान्य प्रश्न

क्यों शहर में कचरे का जमाव हो गया है?
शहर में कचरे का जमाव सफाईकर्मियों की चल रही हडताल के कारण हुआ है।
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