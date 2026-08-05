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Buxar News: सातवें दिन भी जारी रही सफाईकर्मियों की हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: शहर की सड़कों पर जुलूस निकालकर हड़ताली कर्मियों ने की नारेबाजी डुमरांव, निज संवाददाता। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई मजदूरों एवं कर्मियों का आंदोलन बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा।

Buxar News: सातवें दिन भी जारी रही सफाईकर्मियों की हड़ताल

Buxar News: शहर की सड़कों पर जुलूस निकालकर हड़ताली कर्मियों ने की नारेबाजी अपनी मांगों के समर्थन में लोगों से आंदोलन को सहयोग देने की अपील फोटो संख्या- डुमरांव, निज संवाददाता। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई मजदूरों एवं कर्मियों का आंदोलन बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा। हड़ताली कर्मियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में जुलूस निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और आम लोगों से आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। बुधवार की सुबह सफाईकर्मी नगर भवन परिसर में एकत्रित हुए।

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सभा और जुलूस

सभा के बाद जुलूस स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन, प्रखंड कार्यालय, खिरौली, लालगंज कड़वी, विष्णु मंदिर व दुर्गा मंदिर होते हुए पुराना भोजपुर चौक पहुंचा। इसके बाद शिव मंदिर के समीप सफाईकर्मी हाथों में तख्तियां लेकर सड़क किनारे खड़े हो गए और स्थानीय लोगों से समर्थन मांगा। सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ इकाई के सचिव शिवशंकर तिवारी, वरिष्ठ भाकपा नेता सह जिला पार्षद केदार यादव, भाकपा (माले) के सर्वेश कुमार पांडेय, बिहार लोकल बॉडीज इम्पलाइज फेडरेशन के नेता ओमप्रकाश यादव, माले के नगर सचिव कृष्णा राम, मानरूप पासवान, कन्हैया पासवान तथा सफाईकर्मी मुन्नी देवी ने कहा कि उनकी तीन प्रमुख मांगें राज्य सरकार से जुड़ी हैं, जबकि नगर परिषद स्तर की 10 अन्य मांगों पर अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है।

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आंदोलन में नेताओं की भूमिका

वक्ताओं ने नगर परिषद के कार्यवाहक चेयरमैन विकास कुमार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मजदूर नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सफाईकर्मियों की मूलभूत सुविधाओं की बहाली के बजाय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सफाईकर्मी मुन्नी देवी ने महिला कर्मियों की समस्याओं और कार्यस्थल पर आने वाली कठिनाइयों को भी विस्तार से रखा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हड़ताली सफाईकर्मियों का आंदोलन कब शुरू हुआ?
हड़ताली सफाईकर्मियों का आंदोलन बुधवार को सातवें दिन जारी रहा।
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