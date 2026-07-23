Buxar News: साफ-सफाई व कचरा उठाव में बरती जा रही लापरवाही

Buxar News: स्थानीय नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। सफाई निरीक्षकों को शोकॉज करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है। इस बैठक में स्वच्छता अधिकारी ने सफाई मजदूरों को काम के प्रति गंभीर रहने का निर्देश दिया।

Buxar News: पेज चार के लिए -------- सख्ती सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एनजीओ से शोकॉज किया कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर सफाई निरीक्षकों से स्पष्टीकरण फोटो संख्या 12 कैप्शन-गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय कक्ष में सफाई निरीक्षकों और संबंधित एजेंसी के कर्मियों के साथ बैठक करते स्वच्छता पदाधिकारी रवि सिंह। बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

सफाई की लापरवाही स्थानीय नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। नगर परिषद क्षेत्र में आए दिन साफ-सफाई व कचरा उठाव में बरती जा रही लापरवाही और मनमाने कार्यशैली को लेकर संबंधित सफाई एनजीओ मौर्यन कार्स ऑटो सर्विस को शोकॉज किया गया है। साथ ही अगले चौबीस घंटे में स्पष्टीकरण समर्पित करने और राशि कटौती का फरमान जारी किया गया है। खास बात है कि इस बार कार्रवाई की गाज नप के चार सफाई निरीक्षकों पर भी गिरी है। दरअसल, सभी 42 वार्ड में होने वाले सफाई कार्यों की निगरानी के लिए नप की ओर से अपने कार्यालय के चार कर्मियों आशुतोष सिंह, विजय चौरसिया, रोहित सिंह व जयशंकर चौबे को निरीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। बावजूद इनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरर्ते जाने से सभी को शोकॉज किया गया। इनके अलावा उन्होंने 03 सुपरवाईजर और 04 सफाई मजदूरों का भी एक दिन का वेतन काटा गया।

बैठक की चर्चा बता दें कि शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ और पहले से बेहतर बनाने के लिए गुरुवार को नप के कार्यालय कक्ष में गुरुवार को स्वच्छता अधिकारी रवि सिंह की अध्यक्षता में सफाई निरीक्षको और सफाई एनजीओ के कर्मियों के साथ अहम बैठक की गई। बाइपास रोड सोन व मृत नहर के किनारे डंप किए जा रहे कचरे, शांति नगर स्थित ऑफिसर्स फ्लैट के समीप पुलिया के नीचे पड़े कचरे और कलेक्ट्रेट के आसपास फैली गंदगी पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी सफाई मजदूरों से ड्रेस कोड के साथ नियमित रुप से निर्धारित आठ घंटे तक काम लेने का निर्देश दिया। सफाई मजदूरों का दिन में दो बार हाजिरी बनने का निर्देश दिया। कहा कि हर हालत में मजदूरों से आठ घंटे काम लिया जाएं। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। कहा कि शेष समय में सफाई कर्मियों ताड़का नाला, नहर व अन्य की साफ-सफाई में लगाई जाएं। उन्होंने सभी सफाई सुपरवाईजरों पर नकेल कसने को निर्देशित किया। (बक्सर से ज्ञानेन्द्र सोनी)