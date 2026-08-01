Buxar News: हम (से.) के नगर अध्यक्ष बने डॉ. नसीम, संगठन मजबूती पर जोर

Buxar News: पेज-05 के को पत्र देते जिलाध्यक्ष ऋषि राय डुमरांव, संवाद सूत्र। स्थानीय शहर के एक सभागार में शनिवार को हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) की जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार राय की...

Buxar News: पेज-05 के लिए बूथ स्तर तक संगठन को करें मजबूत, बढ़ाएं जनसंपर्क फोटो संख्या :- 16, कैप्सन :- शनिवार को डुमरांव के एक सभागार में नगर अध्यक्ष को पत्र देते जिलाध्यक्ष ऋषि राय डुमरांव, संवाद सूत्र। स्थानीय शहर के एक सभागार में शनिवार को हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) की जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक के मुख्य विषय बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्षों सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने, सदस्यता अभियान को तेज करने तथा जन-जन तक पार्टी की नीतियों और विचारों को पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

नई नियुक्ति बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष ने डॉ. नसीम अख्तर को डुमरांव नगर अध्यक्ष मनोनीत करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. अख्तर के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने में तेजी आएगी। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

संगठन की मजबूती जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की मजबूती का आधार संगठन है। उन्होंने सभी प्रखंड अध्यक्षों से सदस्यता अभियान को युद्धस्तर पर चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ें तथा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और पार्टी की विचारधारा से आम लोगों को अवगत कराएं।

प्रचार-प्रसार के माध्यम साथ ही उन्होंने प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने और जनता के बीच निरंतर सक्रिय रहने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। संगठन की मजबूती के लिए आपसी समन्वय, अनुशासन और सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताते हुए सभी पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में नियमित बैठकें आयोजित करने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। मौके पर शौकत अली, सरोज कुमार पासवान, लालबाबू प्रसाद, मो. रोजा अंसारी, हरेंद्र सिंह, राजकुमार पासवान, सुनील कुमार सहित अन्य मौजूद थे। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)