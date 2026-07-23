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Buxar News: राज्यस्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट बालिका वर्ग में गार्गी व नेहा बनी विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हुआ। पटना की गार्गी आर्या ने अंडर-13 बालिका वर्ग में जीत दर्ज की, जबकि अंडर-15 में गया की नेहा कुमारी ने पहला स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया।

Buxar News: राज्यस्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट बालिका वर्ग में गार्गी व नेहा बनी विजेता

Buxar News: पेज-युवा के लिए --------- मुकाबला राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन, विजेता किये गये सम्मानित अलग-अलग जिले से आए खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया फोटो संख्या- 08, कैप्सन- गुरुवार को बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रथम स्थान आने वाली खिलाड़ी को पुरस्कृत करती डीएम साहिला, एसपी शुभम आर्य व डीडीसी निहारिका छवि। बक्सर, हमारे संवाददाता। राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का गुरुवार को शहर के इंडोर बैडमिंटन हॉल में समापन हुआ।

अंडर-13 के विजेता

टूर्नामेंट में अंडर-13 बालिका वर्ग में पटना की गार्गी आर्या विजेता व इशानवी सिंह उपविजेता रही। अंडर-15 में गया कि नेहा कुमारी विजेता व पटना की तन्वी आर्या उपविजेता रही। बालक अंडर-13 में पटना के अमुल कुमार विजेता व मोतिहारी के ओझस पांडेय उपविजेता रहे। अंडर-15 में मुंगेर के अर्शदुल्ला विजेता व पटना के कृष्णा कुमार उपविजेता रहे। विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को डीएम साहिला, एसपी शुभम आर्य, डीडीसी निहारिका छवि व अन्य अधिकारियों ने ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

खेल का महत्व

इस दौरान डीएम ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने इस स्तर की प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर जिला बैडमिंटन संघ एवं आयोजन समिति ने अहम भूमिका निभाई है। कहा कि बालिकाएं अपने हूनर को पहचाने और उसे विकसित करें। खेल में आगे बढ़े। सरकार की ओर से खेल में आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। इसका पूरा लाभ प्राप्त करें। देश के लिए मेडल लेकर आए। एसपी शुभम आर्य ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने संघ के सदस्यों से कहा कि स्कूलों में जाकर प्रतिभाओं की खोज करें। उन प्रतिभाओं को बेहतर ट्रेनिंग देकर उन्हें आगे बढ़ाये।

खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन

डीडीसी निहारिका छवि, डीएसपी गौरव पांडेय, जिला खेल पदाधिकारी आलोक नारायण वत्स व अन्य अतिथियों ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता में सूबे के अलग-अलग जिले से आए खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। (बक्सर से नवीन पाठक)

FAQ

राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कब संपन्न हुई?
राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ।
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