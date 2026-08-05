Buxar News: एसपी ने किया धनसोई थाने का निरीक्षण, दिया निर्देश

Buxar News: धनसोई, हमारे प्रतिनिधि। एसपी शुभम् आर्य ने बुधवार को देर शाम धनसोई थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेख, मालखाना और हवालात का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा की। उन्होंने थाना प्रभारी विकास कुमार को सभी लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। ताकि समय पर पीड़ितों को न्याय मिल सके। एसपी ने क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रात्रि गश्ती बढ़ाने को कहा। उन्होंने शराब तस्करी, अवैध बालू और साइबर अपराध पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आम जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करने और थाना आने वाले हर फरियादी की समस्या सुनकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा।