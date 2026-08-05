Buxar News: एसपी ने किया धनसोई थाने का निरीक्षण, दिया निर्देश
Buxar News: धनसोई, एसपी शुभम् आर्य ने धनसोई थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की और थाना प्रभारी को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। एसपी ने रात्रि गश्ती बढ़ाने, शराब तस्करी और साइबर अपराध पर विशेष निगरानी रखने का भी आदेश दिया। महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने पर जोर दिया।
Buxar News: धनसोई, हमारे प्रतिनिधि। एसपी शुभम् आर्य ने बुधवार को देर शाम धनसोई थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेख, मालखाना और हवालात का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा की। उन्होंने थाना प्रभारी विकास कुमार को सभी लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। ताकि समय पर पीड़ितों को न्याय मिल सके। एसपी ने क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रात्रि गश्ती बढ़ाने को कहा। उन्होंने शराब तस्करी, अवैध बालू और साइबर अपराध पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आम जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करने और थाना आने वाले हर फरियादी की समस्या सुनकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा।
एसपी ने थाना परिसर की साफ-सफाई और रजिस्टरों को अद्यतन रखने का भी निर्देश दिया। महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने और महिला संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा। उन्होंने कहा कि जो भी महिला आए। उसे हर तरह से सुविधा प्रदान की जाए। उसकी काउंसलिंग बेहतर तरीके से की जाए। ताकि उसकी मदद करने में सहूलियत हो। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी सहित सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।
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