Buxar News: धनसोई थाना का एसपी ने किया निरीक्षण ,दिए निर्देश
Buxar News: धनसोई में एसपी शुभम् आर्य ने थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की और त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए रात्री गश्ती बढ़ाने और महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता देने का भी आदेश दिया।
Buxar News: धनसोई,हमारे प्रतिनिधि। एसपी शुभम् आर्य ने बुधवार की देर शाम धनसोई थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेख, मालखाना और हवालात का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा की। सभी लंबित कांडों की त्वरित निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिलना चाहिए। एसपी ने क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रात्रि समय गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। शराब तस्करी, अवैध बालू और साइबर अपराध पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। थाना आने वाले हर फरियादी की समस्या सुनकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा।
एसपी ने थाना परिसर की साफ-सफाई और रजिस्टरों को अद्यतन रखने का भी निर्देश दिया। महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने और महिला संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।