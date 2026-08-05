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Buxar News: धनसोई थाना का एसपी ने किया निरीक्षण ,दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: धनसोई में एसपी शुभम् आर्य ने थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की और त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए रात्री गश्ती बढ़ाने और महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता देने का भी आदेश दिया।

Buxar News: धनसोई थाना का एसपी ने किया निरीक्षण ,दिए निर्देश

Buxar News: धनसोई,हमारे प्रतिनिधि। एसपी शुभम् आर्य ने बुधवार की देर शाम धनसोई थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेख, मालखाना और हवालात का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा की। सभी लंबित कांडों की त्वरित निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिलना चाहिए। एसपी ने क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रात्रि समय गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। शराब तस्करी, अवैध बालू और साइबर अपराध पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। थाना आने वाले हर फरियादी की समस्या सुनकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा।

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एसपी ने थाना परिसर की साफ-सफाई और रजिस्टरों को अद्यतन रखने का भी निर्देश दिया। महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने और महिला संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

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