Buxar News: नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों ने सीखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के गुर

Buxar News: बक्सर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कचरा पृथक्करण, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और वैज्ञानिक निस्तारण के तरीके सिखाए गए। विशेषज्ञों ने अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और पर्यावरण मानकों के कार्यान्वयन पर चर्चा की।

Buxar News: पांच निकाय चुनौतियां और अपशिष्ट प्रबंधन नियम से संबंधित पार्षदों ने पूछा सवाल नगर निकायों में स्वच्छता मानकों को सख्ती से लागू करने पर विशेष जोर बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के सिंडिकेट स्थित एक निजी होटल में जिले के नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों ने ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन’ यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के गुर सीखें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के बक्सर, इटाढ़ी, चौसा, डुमरांव व ब्रह्मपुर नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को कचरा पृथक्करण, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के साथ उच्चत्तम न्यायालय के निर्देशों के अनुरुप स्वच्छता व्यवस्था लागू करने की विस्तृत जानकारी दी गई। सभी नगर निकाय के मुख्य पार्षद व ईओ ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्जवलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

विशेषज्ञों का योगदान इस दौरान नप अधिकारियों ने बारी-बारी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न पहलुओं, वैधानिक प्रावधानों और इनके व्यवहारिक कार्यान्वयन की जानकारी दी। खास बात है कि आईआईटी से आए विषय विशेषज्ञों ने इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। जिन्होंने तकनीकी सत्र को संचालित करते हुए जनप्रतिनिधियों को वेस्ट मैनेजमेंट के आधुनिक वैज्ञानिक मॉडल, प्रोसेसिंग तकनीक और पर्यावरणीय मानकों सहित नगर निकायों की जिम्मेदारियों के बारे में बताया। इसके बाद एक प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र स्तर पर कचरा प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों व अपशिष्ट प्रबंधन नियम से संबंधित सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने भी जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों व शंकाओं का समाधान किया।

स्वच्छता मानकों को लागू करना मानकों को सख्ती से लागू करने पर विशेष जोर दिया प्रशिक्षण में एसडब्लूएम नियम 2026 अंतर्गत स्त्रोत पर गीला व सूखा कचरा को अलग करना, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और प्रोसेसिंग के नियमों को समझाया गया। साथ ही उच्चत्तम न्यायालय के निर्देशों के अनुरुप सभी नगर निकायों में स्वच्छता मानकों को सख्ती से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद व वार्ड पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियानों का नेतृत्व करने व आमलोगों को जागरुक करने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने संबंधित निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य पार्षद व ईओ क्रमश: चौसा की किरण देवी व रानी कुमारी, डुमरांव के प्रभारी विकास ठाकुर व राहुलधर दुबे, बक्सर की कमरुन निशा व कुमार ऋत्विक, इटाढी के संजय पाठक व जयकुमार पाण्डेय, ब्रह्मपुर की सुमन देवी व शिवशक्ति कुमार सहित कई वार्ड पार्षद उपस्थित थे।