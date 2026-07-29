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Buxar News: कौशल विकास केन्द्र में लटका ताला बेरोजगार प्रशिक्ष पाने से वंचित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव में कौशल विकास केन्द्र एक माह से बंद है, जिससे बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार और सरकारी नौकरी के लिए प्रशिक्षण नहीं मिल रहा। चार शिफ्ट में चलने वाला यह केन्द्र बंद होने से युवाओं में निराशा है, मगर इसके बंद होने का कारण किसी को पता नहीं है।

Buxar News: कौशल विकास केन्द्र में लटका ताला बेरोजगार प्रशिक्ष पाने से वंचित

Buxar News: डुमरांव। प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित कौशल विकास केन्द्र में एक माह से ताला लटका हुआ है। ताला लटकने से बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार शुरू करने और सरकारी नौकरी पाने वाले प्रशिक्षण से वंचित हो रहे हैं। इस केन्द्र में चार शिफ्ट में बेरोजगार युवक-युवतियां प्रशिक्षण लेते थे, बंद होने से निराश लौट जा रहें हैं। प्रशिक्षण केन्द्र क्यों बंद हो गया, इसकी जानकारी भी देने वाला कोई नहीं है।

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