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Buxar News: गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबा अधेड़, नहीं मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: रविवार की सुबह केशोपुर गांव के महावीर घाट पर एक अधेड़ व्यक्ति गंगा में डूब गया। एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम खोजबीन में जुटी रही, लेकिन शव नहीं मिला। डूबे व्यक्ति की पहचान पूर्णमासी माली के रूप में हुई है। परिवार में कोहराम मच गया है।

Buxar News: गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबा अधेड़, नहीं मिला शव

Buxar News: तलाश जारी केशोपुर गांव स्थित महावीर घाट के पास रविवार की सुबह घटी घटना एनडीआरएफ और गोताखोरों के प्रयास के बावजूद भी नहीं मिला शव फोटो संख्या- 02, कैप्सन- रविवार को युवक के गंगा में डूबने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीओ भगवती शंकर पांडेय व पुलिसकर्मी। सिमरी, एक प्रतिनिधि।

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घटना का विवरण

प्रखंड क्षेत्र के केशोपुर गांव स्थित महावीर घाट पर रविवार की सुबह गंगा स्नान के दौरान एक अधेड़ गहरे पानी में डूब गया। देर शाम तक एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम काफी मशक्कत की, लेकिन उसका शव नहीं मिला। हादसे के बाद घाट पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। डूबे व्यक्ति की पहचान सिमरी पंचायत के दुधीपट्टी गांव निवासी पूर्णमासी माली (56), पिता स्व. रामदयाल माली के रूप में हुई।

बचाव कार्य

सूचना मिलते ही सीओ भगवतीशंकर पांडेय, तिलक राय के हाता पुलिस, केशोपुर मुखिया प्रतिनिधि छोटू मिश्रा व सिमरी मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद पांडेय मौके पर पहुंच राहत व बचाव कार्य शुरू कराया। जानकारी के अनुसार पूर्णमासी माली रविवार सुबह घर से गंगा स्नान के लिए महावीर घाट गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्नान के दौरान वह अनजाने में गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूब गया। उस समय आस-पास पशुपालक अपनी मवेशी चरा रहे थे। लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह पानी में लापता हो चुका था।

खोज अभियान

घटना की सूचना पर एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया। देर शाम तक लगातार तलाश जारी रही, लेकिन शव का पता नहीं चल सका। सीओ भगवतीशंकर पांडेय ने बताया कि अगर आज शव बरामद नहीं हुआ तो खोज अभियान सोमवार को भी जारी रखा जाएगा। उधर अधेड़ के डूबने की सूचना मिलने के बाद दुधीपट्टी में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। हालांकि, आस-पास के लोग उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन परिजनों के रुदन को देख वे भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे।

सामान्य प्रश्न

घटना कब हुई?
घटना रविवार की सुबह हुई।
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