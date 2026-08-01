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Buxar News: एसडीपीओ ने मुफस्सिल थाना का निरीक्षण कर दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: चौसा के सदर एसडीपीओ गौरव पाण्डेय ने मुफस्सिल थाना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना में विभिन्न मामलों की जांच की और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। यह निरीक्षण शुक्रवार शाम को हुआ।

Buxar News: एसडीपीओ ने मुफस्सिल थाना का निरीक्षण कर दिए निर्देश

Buxar News: चौसा। सदर एसडीपीओ गौरव पाण्डेय ने शुक्रवार की शाम में मुफस्सिल थाना पर पहुंच कर औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना का अवलोकन करने के बाद विभिन्न कांडों से संबंधित संचिकाओं की पड़ताल की। उन्होंने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने के लिए थानाध्यक्ष सहित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए। (चौसा से सुधीर सिन्हा)

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