Buxar News: एसडीपीओ ने मुफस्सिल थाना का निरीक्षण कर दिए निर्देश
Buxar News: चौसा में, सदर एसडीपीओ गौरव पाण्डेय ने मुफस्सिल थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान, उन्होंने लंबित मामलों को तेजी से हल करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।
Buxar News: चौसा। सदर एसडीपीओ गौरव पाण्डेय ने सोमवार को मुफस्सिल थाना पर पहुंच कर यहां का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न संचिकाओं की जांच कर लम्बित मामलों को त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश दिया। मौके पर अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
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