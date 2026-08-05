Buxar News: खतरनाक: प्लेटफार्म व डिब्बों के बीच गैप से गिरकर जान गंवा रहे यात्री

Buxar News: डुमरांव रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म और ट्रेन के डिब्बों के बीच गैप के कारण हर महीने दो से तीन यात्रियों की जान चली जा रही है। रेलवे ने मानक के अनुरूप नहीं होने की बात स्वीकार की है, लेकिन चार साल बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

Buxar News: पेज चार की लीड ---------- अनदेखी स्टेशनों पर तीन लेबल का प्लेटफार्म होता है जिसमें रेल लेबल, मिडियम लेबल और हाई लेबल प्लेटफार्म शामिल हैं प्लेटफार्म की उंचाई कम होने से यात्रियों को डिब्बों में चढ़ने व उतरने में होती है परेशानी सूचना के अधिकार में रेलवे ने स्वीकार किया था डुमरांव में मानक के अनुरुप نہیں है गैप 08 सौ मीटर लंबा है डुमरांव स्टेशन का प्लेटफार्म 12 हजार यात्रियों का हर दिन होता था आना-जाना फोटो संख्या- 05, कैप्सन- बुधवार को डुमरांव के प्लेटफार्म व डिब्बों के बीच दिखता गैप। डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। स्थानीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म और ट्रेन के डिब्बों के बीच अधिक गैप होने के कारण लगभग हर माह दो से तीन रेल यात्री अपनी जान गंवा रहे है। जुलाई माह में तीन यात्री गैप में गिरने से जान गंवा चुके हैं। रेलवे ने भी माना है कि प्लेटफार्म मानक के अनुरूप नहीं है। चार साल के इंतजार के बाद भी प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इसे लेकर समाजसेवियों ने रेलवे की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है।

प्लेटफार्म की स्थिति डुमरांव बी ग्रेड के स्टेशनों में शुमार है। लेकिन, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अबतक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। रेल सूत्रों ने बताया कि डुमरांव स्टेशन के प्लेटफार्म की लंबाई आठ सौ मीटर है। यहां अप और डाउन के लिए दो प्लेटफार्म है। डुमरांव में प्रतिदिन बारह हजार से अधिक यात्रियों का आना-जाना होता था। लेकिन, प्लेटफार्म और डिब्बों के बीच अधिक गैप होने के कारण खासकर वृद्ध व महिला यात्रियों को डिब्बे में सवार होने में काफी परेशानी होती है। थोड़ी असावधानी जान पर बन आती है। डुमरांव के अप और डाउन प्लेटफार्म की उंचाई मानक से काफी कम है। रेलवे के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि स्टेशनों पर तीन लेबल का प्लेटफार्म होता है। जिसमें रेल लेबल, मिडियम लेबल और हाई लेबल प्लेटफार्म शामिल हैं। हाल्टों पर रेल लेबल प्लेटफार्म होता है। यह ट्रैक के लेबल का होता है। मिडियम लेबल की उंचाई सवा दो फीट से ढ़ाई फीट होती है। हाई लेबल प्लेटफार्म ट्रेन के डिब्बे के बराबर होता है। जिसमें गिरने पर खतरा होने की संभावना कम रहती है।

मौत के मामले सिर्फ चौड़ाई बढ़ा कर हाथ पीछे खींच लिया प्लेटफार्म और डिब्बों के बीच गैप के कारण लागातार मौत की घटनाएं सामने आ रही थी। समाजसेवी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि दो साल बाद रेलवे गैप भरने के नाम पर सिर्फ चौड़ाई बढ़ा कर हाथ पीछे खींच लिया था। अप और डाउन में डेढ़-डेढ़ सौ मीटर चौड़ाई बढ़ा कर काम बंद कर दिया गया। परिणाम जुलाई माह में सिमरी के छोटका राजपुर निवासी ओमप्रकाश सिंह की पत्नी रेणु देवी जन शाताब्दी में सवार होने के दौरान गिर पड़ी थी। ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह नावानगर के भटौली गांव निवासी विजय कुमार यादव श्रमजीवी एक्सप्रेस में सवार होने के दौरान गिरकर गंभीर रुप से जख्मी हो गया था। पश्चिमी चम्पारण के गनौनी गांव निवासी गुड्डू पटेल भी गैप में गिरकर जख्मी हो गया था।

समस्या का समाधान मानक के अनुरूप नहीं है डुमरांव का प्लेटफार्म पिछले छह साल से गैप में गिरकर जान गंवाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ऐसी घटनाओं पर भी रेलवे की खामोशी बनी रही। चार साल पहले डुमरांव के पूर्व वार्ड पार्षद धीरज कुमार ने आरटीआई के तहत प्लेटफार्म की स्थिति के बारे में डीआरएम से सूचना मांगी थी। आरटीआई का जवाब देते हुए रेलवे ने माना था कि डुमरांव में ट्रैक और प्लैटफॉर्म के बीच का गैप मानक के अनुरूप नहीं है। यह सूचना देते हुए रेलवे ने कहा था कि प्लेटफार्म को मानक के अनुरूप बनाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। लेकिन, चार साल से अधिक का समय गुजरने के बाद भी रेलवे ने इस समस्या का समाधान नहीं किया है। परिणाम यह कि हर माह दो से तीन लोग जान गंवा रहे है या आपाहिज हो रहे है। --- डुमरांव अमृत भारत स्टेशन पुर्ननिर्माण में शामिल है। स्टेशन के विकास के साथ अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तनवीरुल हक, सीपीआई, दानापुर (डुमरांव से अजय कुमार सिंह)