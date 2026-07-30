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Buxar News: आरपीएफ ने पकड़ी 48 हजार रुपए की विदेशी शराब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: फोटो संख्या :-17, कैप्सन :- गुरुवार को बरामद शराब के बारे में जानकारी देते आरपीएफ इंस्पेक्टर कुंदन कुमारफोटो संख्या :-17, कैप्सन :- गुरुवार को बरामद शराब के बारे में जानकारी देते आरपीएफ इंस्पेक्टर...

Buxar News: आरपीएफ ने पकड़ी 48 हजार रुपए की विदेशी शराब

Buxar News: फोटो संख्या :-17, कैप्सन :- गुरुवार को बरामद शराब के बारे में जानकारी देते आरपीएफ इंस्पेक्टर कुंदन कुमार बक्सर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के फुट ओवर ब्रिज के नीचे लावारिस हालत में पांच बैग में रखें विदेशी शराब की खेप को आरपीएफ ने गुरुवार की दोपहर जब्त किया। इसकी कीमत करीब 48 हजार रुपए बतायी जा रही है। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब की खेप आ रही है। सूचना के आधार पर दिल्ली से चलकर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर एक पर रूकी। वैसे ही चेकिंग अभियान चलाया गया।

ट्रेन जाने के बाद पांच बैग फुट ओवर ब्रिज के नीचे रखा हुआ दिखाई पड़ा। उसकी तलाशी ली गई। जांच में 368 बोतल (66 लीटर) विदेशी शराब बरामद हुई। जिसकी कीमत करीब 48 हजार रुपए बतायी जा रही है। जांच के दौरान कोई भी तस्कर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। इस अभियान में एसआई बीएस ओझा, योगेंद्र सिंह, उमेश कुमार राय, अशोक कुमार सहित अन्य शामिल थे। (बक्सर से नवीन पाठक)

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