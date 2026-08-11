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Buxar News: सड़क हादसे में पत्नी व साली जख्मी, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में एक सड़क हादसे में पति ने शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें उसकी पत्नी श्वेता सिंह और साली सोनाली सिंह जख्मी हो गईं। वे एक स्कूटी पर थीं जब तेज रफ्तार स्कार्पियो ने टक्कर मारी। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपी वाहन को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।

Buxar News: सड़क हादसे में पत्नी व साली जख्मी, केस दर्ज

Buxar News: पेज तीन के लिए --------- बक्सर। सड़क हादसे में पत्नी व साली जख्मी हो गई। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। पुलिस को दिए आवेदन में नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि उनकी पत्नी श्वेता सिंह व साली सोनाली सिंह स्कूटी से जा रही थी। तभी, किला मैदान की ओर से एक स्कार्पियो अनियंत्रित व तेज रफ्तार में आ रहा था। उसने स्कूटी में टक्कर मार दी। जिससे वह दोनों सड़क पर गिर गई। गंभीर रूप से चोट आई। दोनों का तत्काल सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। पीड़ित का कहना है कि नगर परिषद से स्कार्पियो का नंबर प्राप्त हुआ।

वह यूपी का है। वहीं पुलिस का कहना है कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द ही वाहन व चालक को पकड़ा जाएगा।

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