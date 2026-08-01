Buxar News: महंगाई की मार से रसोई का बिगड़ा बजट, रोजमर्रा की चीजों के बढ़े भाव

Buxar News: पेज-05 की लीड चना और चाय की कीमतों में उछाल हरी सब्जियों के बढ़े दाम से आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बारिश से प्रभावित हुई आवक, परिवहन खर्च बढ़ने का भी असर फोटो-07, कैप्सन :- डुमरांव के राजगोला मंडी...

Buxar News: पेज-05 की लीड सरसों तेल, रिफाइंड, चीनी, चना और चाय की कीमतों में उछाल हरी सब्जियों के बढ़े दाम से आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बारिश से प्रभावित हुई आवक, परिवहन खर्च बढ़ने का भी असर फोटो-07, कैप्सन :- डुमरांव के राजगोला मंडी दुकान में बिक्री के लिए रखा सामान डुमरांव, संवाद सूत्र।

किराना सामान की बढ़ती कीमतें सावन माह की शुरुआत के साथ ही डुमरांव के बाजारों में महंगाई का असर साफ दिखाई देने लगा है। सबसे अधिक असर रसोई में इस्तेमाल होने वाले मुख्य किराना सामान पर पड़ा है। खाद्य तेल, चीनी, चना, चाय और नारियल तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके साथ ही हरी सब्जियों के दाम भी चढ़ने से घर का मासिक बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। खासकर मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए सीमित आय में घरेलू खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। स्थानीय किराना दुकानों में इन दिनों सरसों तेल 190 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जो कुछ दिन पहले तक 180 रुपये प्रति लीटर था। इसी तरह रिफाइंड तेल की कीमत 160 रुपये से बढ़कर 180 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। चीनी 52 रुपये प्रति किलो, चना 80 रुपये प्रति किलो तथा चाय 480 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है। सबसे अधिक बढ़ोतरी नारियल तेल में दर्ज की गई है। 175 एमएल का पैक, जो पहले 70 रुपये में उपलब्ध था, अब 120 रुपये में बिक रहा है। किराना व्यवसायियों का कहना है कि थोक बाजार में कीमतें बढ़ने का असर खुदरा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वहीं किराना सामान के साथ-साथ हरी सब्जियों के दाम भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। सब्जी मंडी में परवल 50 रुपये, बैंगन 60 रुपये, करेला 50 रुपये तथा अदरक 200 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। बंदगोभी 40 रुपये और फूलगोभी 50 रुपये प्रति पीस उपलब्ध है। धनिया 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि भिंडी 30 रुपये प्रति किलो बिक रही है। रोजाना सब्जी खरीदने आने वाले ग्राहकों का कहना है कि पहले जितने पैसे में सप्ताहभर की सब्जियां आ जाती थीं, अब उतनी राशि में दो-तीन दिन का ही सामान मिल पा रहा है।

महंगाई का कारण व्यापारियों के अनुसार बारिश के कारण कई इलाकों से सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है। दूसरी ओर माल ढुलाई का खर्च भी बढ़ा है। सावन माह में व्रत, पूजा और धार्मिक आयोजनों के कारण हरी सब्जियों और खाद्य सामग्री की मांग सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक रहती है। मांग बढ़ने और आपूर्ति घटने से बाजार में कीमतों में तेजी आई है। बेसन-सत्तू से मसाले तक ने बढ़ाया खर्च महंगाई का असर अब केवल खाद्य तेल और सब्जियों तक सीमित नहीं रह गया है। स्थानीय बाजार में बेसन, सत्तू, मसालों और ड्राई फ्रूट के दाम बढ़ने से आम परिवारों का रसोई बजट और प्रभावित होने लगा है। किराना दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में बेसन की कीमत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पहले करीब 120 रुपये प्रति किलो बिकने वाला बेसन अब लगभग 150 रुपये प्रति किलो के भाव पर उपलब्ध है। वहीं गर्मी और बरसात के मौसम में अधिक उपयोग होने वाले सत्तू की कीमत में भी तेजी दर्ज की गई है। इसकी बढ़ती मांग और थोक बाजार में महंगाई का असर खुदरा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाले सूखी मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची जैसे मसालों के दाम भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा काजू, किशमिश सहित अन्य ड्राई फ्रूट खरीदना भी पहले की तुलना में महंगा हो गया है। बढ़ती कीमतों से चरमराई घर की व्यवस्था लगातार बढ़ रही महंगाई ने निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों की घरेलू व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाले किराना सामान की कीमतों में वृद्धि से मासिक खर्च लगातार बढ़ रहा है। वहीं आय में कोई बढ़ोतरी नहीं होने के कारण परिवारों को अपने खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। गृहिणियों का कहना है कि अब जरूरत और जेब में उपलब्ध राशि के अनुसार ही खरीदारी करनी पड़ रही है। स्थानीय निवासी सुनीता कुमारी, मनीषा कुमारी, ललिता देवी और शोभा ने बताया कि बढ़ती महंगाई ने घरेलू बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। उनका कहना है कि बच्चों और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब हर खर्च सोच-समझकर करना पड़ रहा है। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)