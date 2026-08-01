Buxar News: निमेज के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 17 का हुआ जीणोद्धार

Buxar News: निमेज के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 17 का हुआ जीणोद्धार
Buxar News: पेज-04 के लिएखंड के निमेज पंचायत के वार्ड संख्या-09 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-17 का जीर्णोद्धार के बाद शनिवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इसका विधिवत शुभारंभ बीडीओ सोनू कुमार, सीडीपीओ रुबी कुमारी,...
Buxar News: पेज-04 के लिए ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के निमेज पंचायत के वार्ड संख्या-09 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-17 का जीर्णोद्धार के बाद शनिवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इसका विधिवत शुभारंभ बीडीओ सोनू कुमार, सीडीपीओ रुबी कुमारी, मुखिया जगनारायण प्रसाद गुप्ता, सरपंच संजय ओझा, वार्ड सदस्य काली दयाल ओझा ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से बंद रहने के कारण क्षेत्र के छोटे बच्चों और गर्भवती व धात्री महिलाओं को केंद्र की सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब केंद्र के पुनः नये रुप में चालू होने से लाभुक बच्चों को बेहतर वातावरण में प्रारंभिक शिक्षा, पोषण आहार तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
कार्यक्रम का महत्व
बताया गया कि आपसी विवाद के कारण यह आंगनबाड़ी केंद्र पिछले करीब दस वर्षों से बंद पड़ा था। विवाद समाप्त होने के बाद भवन का जीर्णोद्धार कराया गया और अब इसे पुनः संचालित किया गया है। स्थानीय लोगों ने केंद्र के दोबारा नये रूप में शुरू होने पर खुशी जताते हुए इसे बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उद्घाटन समारोह में पर्यवेक्षिका संजू कुमारी, शिवनाथ ओझा, मिंटू मुखिया, उदय चौरसिया, सेविका रंजू चौरसिया, सहायिका मुनर देवी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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