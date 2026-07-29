Buxar News: राजस्व कर्मचारी के अभाव में अंचल कार्यालय का कार्य बाधित
Buxar News: राजस्व कर्मचारियों के तबादले के बाद चौसा अंचल कार्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण दाखिल-खारिज और अन्य प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। सीओ विजय प्रकाश ने बताया कि कर्मचारियों की नियुक्ति में देरी के कारण समस्याएं बढ़ी हैं।
Buxar News: लोग परेशान तबादला होने के बाद सभी राजस्व कर्मचारी हो गये विरमित किसी भी राजस्व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त नहीं की गई है
तबादले का प्रभाव
चौसा, एक संवाददाता। अंचल कार्यालय के अधीन अलग-अलग पंचायतों में तैनात राजस्व कर्मचारियों का तबादला होने के बाद अंचल कार्यालय से निष्पादित किए जाने वाला कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस वजह से प्रखंड के अलग-अलग भागों से अपने कार्यो से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा पिछले दिनों राज्यस्तरीय तबादले की प्रक्रिया के तहत चौसा अंचल कार्यालय के अधीन विभिन्न पंचायतों में तैनात तीन राजस्व कर्मचारियों का भी तबादला दूसरे जिले में कर दिया गया है। तबादला होने के बाद सभी राजस्व कर्मचारियों को यहां से विरमित भी कर दिया गया है। विरमित किए जाने के बाद यहां राजस्व कर्मचारियों का पद रिक्त हो गया है।
कर्मचारियों की नियुक्ति
सीओ विजय प्रकाश ने बताया कि यहां तैनात तीन राजस्व कर्मचारियों का तबादला किए जाने के बाद उनकी जगह पर अभी तक किसी भी राजस्व कर्मचारियों को यहां प्रतिनियुक्त नहीं की गई है। इस वजह से पद रिक्त होने के कारण अंचल कार्यालय के अधीन निपटाए जाने वाले दाखिल-खारिज, परिमार्जन, एलपीसी और अन्य कार्यों के त्वरित गति से निष्पादन करने का कार्य प्रभावित हो रहा है। राजस्व कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति किए जाने पर काम में तेजी आएगी। (चौसा से सुधीर सिन्हा)
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