Buxar News: राजस्व कर्मचारी के अभाव में अंचल कार्यालय का कार्य बाधित

तबादले का प्रभाव

चौसा, एक संवाददाता। अंचल कार्यालय के अधीन अलग-अलग पंचायतों में तैनात राजस्व कर्मचारियों का तबादला होने के बाद अंचल कार्यालय से निष्पादित किए जाने वाला कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस वजह से प्रखंड के अलग-अलग भागों से अपने कार्यो से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा पिछले दिनों राज्यस्तरीय तबादले की प्रक्रिया के तहत चौसा अंचल कार्यालय के अधीन विभिन्न पंचायतों में तैनात तीन राजस्व कर्मचारियों का भी तबादला दूसरे जिले में कर दिया गया है। तबादला होने के बाद सभी राजस्व कर्मचारियों को यहां से विरमित भी कर दिया गया है। विरमित किए जाने के बाद यहां राजस्व कर्मचारियों का पद रिक्त हो गया है।