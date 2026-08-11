Buxar News: ट्रेनिंग स्कूल के पास नाला के पास नाला की नहीं हुई सफाई
Buxar News: डुमरांव में ट्रेनिंग स्कूल के पास सेंट्रल नाला की सफाई न होने से गाद से भर गया है। इससे पानी का बहाव अवरूद्ध हो गया है। यदि इसे शीघ्र साफ नहीं किया गया, तो पानी शहर के मोहल्लों में Overflow होने का खतरा है। मोहल्लेवासियों ने नप से सफाई की मांग की है।
Buxar News: डुमरांव। ट्रेनिंग स्कूल के पास से सेंट्रल नाला गुजरते हुए काव नदी तक जाती है। स्कूल के पास नाला की सफाई नहीं होने से गाद से भर गया है, जिससे पानी का बहाव अवरूद्ध हो गया है। बहाव अवरूद्ध होने से नाला भर जाने की स्थिति में आ गया है। शीघ्र इसे साफ नहीं किया गया तो पानी ओवरफ्लों होकर शहर के मोहल्लों में बहने लगेगा। मोहल्लेवासियों ने नाला की सफाई शीघ्र कराने की मांग नप से किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।