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Buxar News: ट्रेनिंग स्कूल के पास नाला के पास नाला की नहीं हुई सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव में ट्रेनिंग स्कूल के पास सेंट्रल नाला की सफाई न होने से गाद से भर गया है। इससे पानी का बहाव अवरूद्ध हो गया है। यदि इसे शीघ्र साफ नहीं किया गया, तो पानी शहर के मोहल्लों में Overflow होने का खतरा है। मोहल्लेवासियों ने नप से सफाई की मांग की है।

Buxar News: ट्रेनिंग स्कूल के पास नाला के पास नाला की नहीं हुई सफाई

Buxar News: डुमरांव। ट्रेनिंग स्कूल के पास से सेंट्रल नाला गुजरते हुए काव नदी तक जाती है। स्कूल के पास नाला की सफाई नहीं होने से गाद से भर गया है, जिससे पानी का बहाव अवरूद्ध हो गया है। बहाव अवरूद्ध होने से नाला भर जाने की स्थिति में आ गया है। शीघ्र इसे साफ नहीं किया गया तो पानी ओवरफ्लों होकर शहर के मोहल्लों में बहने लगेगा। मोहल्लेवासियों ने नाला की सफाई शीघ्र कराने की मांग नप से किया है।

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