Buxar News: विस्तारित क्षेत्र लूज बिजली कनेक्शन को सही करने की मांग
Buxar News: डुमरांव के नावाडेरा और गोपालडेरा में ग्रामीण बिजली व्यवस्था से नाराज हैं। तेज हवा में तार टूटने से समस्या बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सड़क निर्माण में भी केवल खानापूर्ति की गई है।
Buxar News: डुमरांव। नप के विस्तारित क्षेत्र नावाडेरा और गोपालडेरा में बिजली के लूंज-पुंज व्यवस्था से लोगों में है नाराजगी। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी तेज हवा चलती है तो तार आपस में टकराकर टूट जाते हैं। शहरी क्षेत्र में शामिल होने का सुख ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रहा है। सड़क बनाने के नाम पर भी खानापूर्ति ही की गई है।
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