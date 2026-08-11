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Buxar News: नया भोजपुर में पैदल ओवरब्रिज बनाने की मांग हुई तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव में नया भोजपुर से शहर आने के लिए फोलेन से गुजरना पड़ता है, जहां कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पैदल चलने के लिए पुल निर्मित किया जाए, तो शहर और बाबा जंगलीनाथ मंदिर जाने में सुविधा होगी।

Buxar News: नया भोजपुर में पैदल ओवरब्रिज बनाने की मांग हुई तेज

Buxar News: डुमरांव। नया भोजपुर से डुमरांव शहर आने के लिये फोलेन से होकर गुजरना पड़ता है। फोरलेन से गुजरने में दुर्घटना होने की अशंका बनी रहती है। कईबार दुर्घटना हो भी गई है, जिससे जान-माल की क्षति हुई है। गांव के बचन यादव, मो. सरफरा, बिनोद कुमार सहित अन्य का कहना है कि लोगों को पैदल आने-जाने के लिये पुल बना दिया जाता है, तो शहर जाने के साथ बाबा जंगलीनाथ मंदिर आने-जाने में लोगों को परेशानी नहीं होगी।

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