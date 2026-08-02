Buxar News: इटाढ़ी रोड रेलवे गुमटी खोलने की मांग पर आंदोलन तेज

Buxar News: इटाढ़ी रेलवे गुमटी को दोबारा खोलने की मांग अब आंदोलन का बड़ा रूप ले रही है। सांसद सुधाकर सिंह एवं अन्य राजनीतिक नेताओं ने आंदोलनकारियों को समर्थन दिया। रेलवे प्रशासन की कोई पहल ना होने पर, आंदोलनकारी जल्द ही रेल चक्का जाम करने का ऐलान कर चुके हैं।

Buxar News: पेज चार के लिए ------- एकजुटता कांग्रेस-राजद ने दिया समर्थन, बोले-गुमटी नहीं खुली तो ट्रैक पर उतरेंगे आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे सांसद सुधाकर सिंह, कहा- मांग जायज फोटो संख्या 12 कैप्शन- रविवार को इटाढ़ी गुमटी के पास धरना दे रहे लोगों को संबोधित करते सांसद सुधाकर सिंह। बक्सर, हमारे संवाददाता। शहर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी को दोबारा खोलने की मांग अब आंदोलन का बड़ा रूप लेने लगा है।

आंदोलन का समर्थन इधर गुमटी खोलने की मांग को लेकर रेलवे प्रशासन के स्तर से कोई पहल नहीं की जा रही है। ऐेसे में आंदोलनकारी आगामी शुक्रवार को रेल चक्का जाम करने का ऐलान किया है। रविवार को आंदोलन के चौथे दिन स्थानीय सांसद सुधाकर सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि उनकी मांग पूरी तरह से जायज है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय भी समर्थन में पहुंचे। बता दें कि दलित-अतिपिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में सरोज राजभर के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है।

समस्या का समाधान इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आरओबी पुल के ध्वस्त होने के बावजूद रेलवे गुमटी को बंद रखा गया है। गुमटी बंद रहने से आसपास के हजारों लोगों को रोजाना लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ रहा है। इससे मरीजों, स्कूली बच्चों, किसानों, मजदूरों और आम राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि पूर्व में अनशन के दौरान प्रशासन की ओर से कार्रवाई का भरोसा देकर अनशन समाप्त कराया गया था, लेकिन बाद में कोई ठोस पहल नहीं हुई। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया और दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करना पड़ा। धरनार्थियों ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान गंगा स्नान के लिए बक्सर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में गुमटी बंद रहने से कांवरियों और श्रद्धालुओं को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

आंदोलन की चेतावनी आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। शुक्रवार को मांग पूरी नहीं होने पर वे रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल परिचालन बाधित करेंगे। कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं, बल्कि आम जनता की परेशानी से जुड़ा संघर्ष है। धरने में रामएकबाल ठाकुर, राष्ट्रपति राजभर, दीनानाथ ठाकुर, बीरबल रजक, विनोद ठाकुर, रमाकांत चंद्रवंशी, अजीत कुशवाहा व विनोद कुशवाहा थे.