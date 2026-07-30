Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Buxar News: गुमटी नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी के साथ धरना स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

Buxar News: इटाढ़ी रेलवे गुमटी नहीं खोलने के कारण श्रद्धालुओं और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा ने धरना स्थगित कर दिया है, लेकिन आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जिला संयोजक ने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है।

Buxar News: गुमटी नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी के साथ धरना स्थगित

Buxar News: समस्या जनहित में रेलवे गुमटी नहीं खोलने पर आंदोलन का अल्टीमेटम श्रावण में जलाभिषेक के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी फोटो संख्या- 10, कैप्सन- गुरुवार को इटाढ़ी गुमटी खोलने के मांग को लेकर धरना पर बैठे अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के सदस्य। बक्सर, निज प्रतिनिधि। शहर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी के साथ अनिश्चितकालीन चल रहा धरना गुरुवार को स्थगित कर दिया गया।

धरना स्थानांतरण

धरने की अध्यक्षता जिला संयोजक सरोज राजभर और संचालन डॉ. अजीत कुशवाहा ने किया। धरनारियों को संबोधित करते हुए सरोज राजभर ने कहा कि रेल प्रशासन व जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। कहा कि रेलवे गुमटी बंद रहने से श्रावण माह में जलाभिषेक के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

संघर्ष का परिचय

जिला संयोजक ने कहा कि संघर्ष मोर्चा इटाढ़ी रेलवे गुमटी खुलने तक जनता की लड़ाई जारी रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी समय है कि जनहित को देखते हुए रेलवे गुमटी खोल दी जाए, अन्यथा आंदोलन के उग्र होने की पूरी जिम्मेदारी रेलवे एवं जिला प्रशासन की होगी। धरना में मुख्य रूप से राजकुमार राय, जितेंद्र कुमार, रमाकांत चंद्रवंशी, अजीत कुमार, कमलेश राय, कृष्णावती देवी, राम इकबाल ठाकुर, दिनानाथ ठाकुर, सूरजक्रांति देवी, व्यास चंदन, तेजस्वी, जगनारायण सिंह, तेज प्रताप सिंह, रामजी पासवान, शंकर राजभर, विनोद कुमार पांडेय, मुन्ना ओझा, मनजी राजभर, कमलेश कुमार राव, सुशील कुमार व लाल बाबू माली थे。

सामान्य प्रश्न

इटाढ़ी रेलवे गुमटी को खोलने की मांग क्यों की जा रही है?
इटाढ़ी रेलवे गुमटी को खोलने की मांग श्रद्धालुओं और छात्रों की परेशानियों को देखते हुए की जा रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Buxar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।