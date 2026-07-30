Buxar News: गुमटी नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी के साथ धरना स्थगित

Buxar News: इटाढ़ी रेलवे गुमटी नहीं खोलने के कारण श्रद्धालुओं और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा ने धरना स्थगित कर दिया है, लेकिन आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जिला संयोजक ने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है।

Buxar News: समस्या जनहित में रेलवे गुमटी नहीं खोलने पर आंदोलन का अल्टीमेटम श्रावण में जलाभिषेक के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी फोटो संख्या- 10, कैप्सन- गुरुवार को इटाढ़ी गुमटी खोलने के मांग को लेकर धरना पर बैठे अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के सदस्य। बक्सर, निज प्रतिनिधि। शहर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी के साथ अनिश्चितकालीन चल रहा धरना गुरुवार को स्थगित कर दिया गया।

धरना स्थानांतरण धरने की अध्यक्षता जिला संयोजक सरोज राजभर और संचालन डॉ. अजीत कुशवाहा ने किया। धरनारियों को संबोधित करते हुए सरोज राजभर ने कहा कि रेल प्रशासन व जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। कहा कि रेलवे गुमटी बंद रहने से श्रावण माह में जलाभिषेक के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

संघर्ष का परिचय जिला संयोजक ने कहा कि संघर्ष मोर्चा इटाढ़ी रेलवे गुमटी खुलने तक जनता की लड़ाई जारी रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी समय है कि जनहित को देखते हुए रेलवे गुमटी खोल दी जाए, अन्यथा आंदोलन के उग्र होने की पूरी जिम्मेदारी रेलवे एवं जिला प्रशासन की होगी। धरना में मुख्य रूप से राजकुमार राय, जितेंद्र कुमार, रमाकांत चंद्रवंशी, अजीत कुमार, कमलेश राय, कृष्णावती देवी, राम इकबाल ठाकुर, दिनानाथ ठाकुर, सूरजक्रांति देवी, व्यास चंदन, तेजस्वी, जगनारायण सिंह, तेज प्रताप सिंह, रामजी पासवान, शंकर राजभर, विनोद कुमार पांडेय, मुन्ना ओझा, मनजी राजभर, कमलेश कुमार राव, सुशील कुमार व लाल बाबू माली थे。