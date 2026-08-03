Buxar News: इंदौर के साथ पुरुषोत्तमपुर के खाद दुकानों की जांच
Buxar News: इटाढ़ी के इंदौर पंचायत में तीन खाद दुकानों की जांच के दौरान कालाबाजारी की शिकायतें सही पाई गई हैं। जांच में जय माता दी खाद भंडार, किसान खाद भंडार, और महामाया खाद भंडार शामिल थे। पांच दुकानदार कालाबाजारी करते पाए गए, और मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी।
Buxar News: इटाढ़ी। प्रखंड की इंदौर पंचायत मुख्यालय स्थित तीन खाद दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान कालाबाजारी की शिकायत उजागर हुई। इनमें जय माता दी खाद भंडार और किसान खाद भंडार शामिल हैं। वहीं, पुरुषोत्तमपुर गांव के दो खाद विक्रेताओं की जांच की गई, जिसमें महामाया खाद भंडार में भी कालाबाजारी की शिकायत सही मिली। सीओ संतोष कुमार प्रीतम ने बताया कि खाद की कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी के मद्देनजर छापेमारी की गई। जांच के दौरान पांच दुकानदार कालाबाजारी करते पाए गए। मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।