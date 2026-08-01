Buxar News: इस्तेमाल के लायक नहीं रहा सार्वजनिक शौचालय , मुश्किल में आधी आबादी

Buxar News: पेज:-04 के लिए उपेक्षा पंचायत में कंचन नदी के धोबी घाट पर दो साल पहले हुआ था सार्वजनिक शौचालय का निर्माण देखरेख के अभाव में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ सार्वजनिक शौचालय,पानी तक की व्यवस्था नहीं ग्रामीण इलाकों से बाजार आने वाली महिलाओं को होना पडता है परेशान,खुले में जाते शौच फोटो :-15, कैप्सन :- धनसोई में कंचन नदी के धोबी घाट के पास बंद पड़ा शौचालय धनसोई,हमारे प्रतिनिधि। धनसोई का सार्वजनिक शौचालय निर्माण के कुछ दिन बाद से क्षतिग्रस्त हो गया है। पानी और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। ऐसे में जरुरत पडने पर लोग खुले में शौच कर रहे है। यह स्थिति स्वच्छता अभियान की पोल खोल रही हैं।

स्वच्छता अभियान की स्थिति

महिलाओं को हो रही परेशानी

स्वच्छ भारत मिशन से अभी तक सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत करने की दिशा में पहल नहीं हुई हैं। बीस गांवों से पहुंचते है लोगः राजपुर प्रखंड का धनसोई जिले के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। धनसोई इस इलाके का बडा बाजार है। यहां 20 पंचायतों से लोग खरीददारी के लिए आते है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत व स्वच्छ भारत मिशन की राशि से सात साल पहले यहां सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ था। सार्वजनिक शौचालय निर्माण के बाद बाजार आने वाले और जिनके घरों में शौचालय नहीं थे। ऐसे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन समुचित देखभाल के अभाव के कारण शौचालय की स्थिति दिनो-दिन खराब होती चली गई। अब शौचालय पूरी तरह बेकार हो गया है। पानी तक की व्यवस्था नही है। चारों ओर गंदगी पसरी हुई है।खुले में कर रहे है शौचः सार्वजनिक शौचालय के क्षतिग्रस्त होने के कारण सबसे अधिक परेशानी बाजार आने वाली महिलाओं को हो रही है। बाजार के अन्य लोग खुले में शौच कर रहे है। इसका असर यहां के वातावरण पर पड रहा है। बैंक,थाना और बड़ी मंडी होने के कारण दिन भर भीड़ लगी रहती है। 20 से अधिक गांवों के लोग यहां हर दिन खरीददारी के लिए पहुंचते हैं। दुकानदार मनजय प्रसाद और रीना कुमारी ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी महिला ग्राहकों और बुजुर्गों को होती है। मजबूरी में महिलाओं को झाडी का सहारा लेना पडता है। ग्रामीणों ने बताया कि दो पंचायत और दो बस स्टैंड है। फिर भी कही नहीं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया हैं। व्यवसायी धर्मेन्द्र साह ने बताया कि दोनों पंचायत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नदी किनारे कराया गया है। जो निर्माण के कुछ ही दिन बाद बेकार हो गया है। कोट पूर्व में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ था। देखरेख के कारण बेकार हो चुका है। बीडीओ से इसे चालू कराने का आग्रह किया गया है। ताकि लोगों को खुले में शौच से मुक्ति मिल सके। तुलसी साह,मुखिया, धनसोई पंचायत,राजपुर। (बक्सर से अजय कुमार सिंह)