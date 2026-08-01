Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Buxar News: भूमि विवाद के निपटारे को लेकर लगा जनता दरबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

Buxar News: स्थानीय प्रखंड सभागार में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद के 12 मामलों पर सुनवाई की गई। इसमें से 9 मामलों का तत्काल निर्णय लिया गया। शेष 3 मामलों का निष्पादन आवश्यक कागजातों की कमी के कारण नहीं हो सका। अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Buxar News: भूमि विवाद के निपटारे को लेकर लगा जनता दरबार

Buxar News: प्रखंड सभागार परिसर में आयोजित जनता दरबार में 9 मामलों का हुआ निपटारा भूमि विवाद के लंबित मामलों के निदान के लिए फरियादियों को भेजा जाएगा नोटिस सिमरी, एक प्रतिनिधि । स्थानीय प्रखंड सभागार परिसर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निराकरण हेतु दोनो पक्षों का सुनवाई किया गया। आयोजित जनता दरबार में अंचल क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 12 मामले मे फरियादी जुटे थे। मौके पर अंचलाधिकारी भगवतीशंकर पाण्डेय व थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी सहित अन्य राजस्व कर्मचारी मौजूद थे।जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित कुल 9 मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: भूमि विवाद से जुड़े दो मामले का निष्पादन

दोनों पक्षों का दावा आपत्ती को सुनने के पश्चात आवश्यक कागजातों का अवलोकन कर कुल 9 मामलों का निष्पादन ऑन द स्पाॅट किया गया।शेष 3 मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों के उपस्थित नहीं रहने तथा जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं रहने के कारण नहीं हो सका। इसके लिए आगे की तारीख निर्धारित की गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Buxar Latest News Land Dispute

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।