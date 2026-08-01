Buxar News: भूमि विवाद के निपटारे को लेकर लगा जनता दरबार
Buxar News: स्थानीय प्रखंड सभागार में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद के 12 मामलों पर सुनवाई की गई। इसमें से 9 मामलों का तत्काल निर्णय लिया गया। शेष 3 मामलों का निष्पादन आवश्यक कागजातों की कमी के कारण नहीं हो सका। अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Buxar News: प्रखंड सभागार परिसर में आयोजित जनता दरबार में 9 मामलों का हुआ निपटारा भूमि विवाद के लंबित मामलों के निदान के लिए फरियादियों को भेजा जाएगा नोटिस सिमरी, एक प्रतिनिधि । स्थानीय प्रखंड सभागार परिसर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निराकरण हेतु दोनो पक्षों का सुनवाई किया गया। आयोजित जनता दरबार में अंचल क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 12 मामले मे फरियादी जुटे थे। मौके पर अंचलाधिकारी भगवतीशंकर पाण्डेय व थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी सहित अन्य राजस्व कर्मचारी मौजूद थे।जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित कुल 9 मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
दोनों पक्षों का दावा आपत्ती को सुनने के पश्चात आवश्यक कागजातों का अवलोकन कर कुल 9 मामलों का निष्पादन ऑन द स्पाॅट किया गया।शेष 3 मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों के उपस्थित नहीं रहने तथा जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं रहने के कारण नहीं हो सका। इसके लिए आगे की तारीख निर्धारित की गई।
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