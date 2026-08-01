Buxar News: नप कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा, निकाला जुलूस

Buxar News: पेज-05 के लिएर नप कर्मियों ने निकाला जुलूस, नगर भ्रमण करते हुए जमकर की नारेबाजी और सभाएं मांग नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रहने का किया अह्वान फोटो संख्या :-20, कैप्सन :- शनिवार को नया थाना रोड़ में...

Buxar News: पेज-05 के लिए अपनी मांगों को लेकर नप कर्मियों ने निकाला जुलूस, नगर भ्रमण करते हुए जमकर की नारेबाजी और सभाएं मांग नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रहने का किया अह्वान फोटो संख्या :-20, कैप्सन :- शनिवार को नया थाना रोड़ में प्रदर्शन करते नप कर्मी डुमरांव, निज संवाददाता। हड़ताल के तीसरे दिन शनिवार को पूरे दिन नप कर्मियों ने जुलूस निकाल सड़क पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान जगह-जगह रूक सभाएं कर अपनी आवाज बुलंद कर सभाओं का आयोजन किया।

हड़ताल की घोषणा सभा के दौरान कहा जबतक मांगे नहीं मानी जाती। तब तक हड़ताल जारी रहेगा। सभी सफाई कर्मी नगर भवन परिसर में इकट्ठा हुए। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि बिहार की सरकार मजदूरों के हितों की पूर्ण विरोधी है। इनका कहना था कि हमारी संयुक्त मोर्चा ने सरकार को करीब डेढ़ माह पूर्व ही लिखित अपनी मांगों को सौंप दिया था, जिसमें मांगे नहीं माने जाने पर 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर कामबंदी के लिए अगाह कर दिया था, लेकिन इसने मजदूरों के प्रति कोई संवेदना नहीं रखा और नहीं विचार किया। इसी नकरात्मक रवैये के कारण मजदूरों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा।

सफाई व्यवस्था पर प्रभाव इनका यह भी कहना था कि मजदूरों को सरकारी विभाग के निजीकरण से गरीब समस्याओं से जूझ रहे हैं। सभा को संबोधित करने वालों में नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के सचिव शिवशंकर तिवारी, सीपीआई सह जिला परिषद सदस्य केदार यादव, एटक नेता ओमप्रकाश, माले के सर्वेश पांडेय, भगवान पासवान, रितेश राम, लक्खी नारायण, राजेश राम, अर्जुन प्रसाद, मिथिलेश राम, राजेश प्रसाद, गुड्डु प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे।

कूड़े की समस्या इंसट में हड़ताल से शहर कूड़े से पटा सफाई मजदूरों की हड़ताल से शहर के चौक-चौराहों, रोड और गली में कूड़े का ढेर जमा होने लगा है। कूड़ का उठाव नहीं होने से नालियां भरती जा रही है, जिससे पानी का बहाव अवरूद्ध होने लगा है। समय रहते सफाई नहीं हुई तो कुछ दिनों के बाद नाली जाम हो जाएगा और पानी का बहाव रोड पर होने लगेगा। (डुमरांव से अशोक कुमार)