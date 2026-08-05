Buxar News: छात्र व बुजुर्गों के प्रति भी रेलवे प्रशासन लापरवाह : सरोज

Buxar News: इटाढ़ी रेलवे गुमटी खोलने को लेकर सातवें दिन भी धरना जारी कैप्सन :- बक्सर, हमारे संवाददाता। इटाढ़ी गुमटी खोलने को लेकर सातवें दिन भी दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन...

Buxar News: इटाढ़ी रेलवे गुमटी खोलने को लेकर सातवें दिन भी धरना जारी फोटो संख्या :- कैप्सन :- बक्सर, हमारे संवाददाता।

धरने का नेतृत्व इटाढ़ी गुमटी खोलने को लेकर सातवें दिन भी दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन जारी है। धरना की अध्यक्षता जिला संयोजक सरोज राजभर व संचालन डॉ. अजीत कुशवाहा की। धरना को संबोधित करते हुए जिला संयोजक ने कहा है कि पिछले दो माह से रेलवे गुमटी बंद है। सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्रों का लंबी दूरी तय कर जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग भी परेशान हो रहे है। इस बात को रेलवे प्रशासन के अधिकारी व अभियंता जानते है।

सरकारी लापरवाही वَبज़ुद गुमटी को नहीं खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया। ताकि आम जनता को सहूलियत मिले। लेकिन, अभियंता व अधिकारियों की लापरवाही के कारण पुल का निर्माण होते ही ध्वस्त हो गया। इसकी पूरी जवाबदेही अधिकारी व अभियंता की है। लेकिन, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बल्की इसकी सजा आम जनता को मिल रही है। क्योंकि उसने सरकार को टैक्स दिया है। जनता ने टैक्स दिया है इसलिए उसे ही सजा मिल रही है। अधिकारी जनता की सुविधाओं को ख्याल नहीं कर रहे है।

जनता की आवाज जिला संयोजक ने कहा कि नियम-कानून जनता की सुविधा के लिए बनाया जाता है। परंतु यहां ठीक इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। जनता परेशान है। इस अवसर पर राम इकबाल ठाकुर, कृष्णावती देवी,दीनानाथ ठाकुर, जगनारायण सिंह, बीरबल पासवान, राजकुमार राय, सूर्य कांति देवी, रीमा देवी, जितेंद्र कुमार, बीरबल रजक, विनोद पासवान, राष्ट्रपति राजभर, मनोज ठाकुर, रमन राजभर, सुनीता कुशवाहा, मुन्ना ओझा, मनजी राजभर, लाल बाबू माली, लाल बिहारी पाल, मदन पाल सहित अन्य मौजूद थे।