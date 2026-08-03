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Buxar News: नगर परिषद कार्यालय का कामकाज ठप रहने से बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में डेहरी नगर परिषद के ईओ विमल कुमार की हत्या का विरोध करते हुए स्थानीय नगर परिषद कार्यालय का कामकाज ठप रहा। सभी नगर अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस कारण आमलोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित अन्य सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा।

Buxar News: नगर परिषद कार्यालय का कामकाज ठप रहने से बढ़ी परेशानी

Buxar News: बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डेहरी नगर परिषद ईओ विमल कुमार की हत्या के विरोध में सोमवार को स्थानीय नगर परिषद कार्यालय का कामकाज ठप रहा। यहां के अधिकारी व कर्मी सामूहिक रुप से अवकाश पर रहे। मिली जानकारी के अनुसार, हत्या के विरोध और सुरक्षा की मांग को लेकर राज्य के सभी नगर अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर हैं। जिससे बक्सर नगर परिषद कार्यालय में भी सोमवार को ताला बंद रहा।

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विरोध के कारण

हालांकि नप कर्मियों का कहना है कि हर दिन की तरह सोमवार को भी वे कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन दोपहर के करीब एक बजे सूचना मिलने के बाद वे कार्यालय का कामकाज छोड़ वापस घर लौट गए और कार्यालय बंद हो गया। वहीं कुछ नप कर्मियों की श्रावणी मेले को लेकर रामरेखा घाट व नाथबाबा घाट पर ड्यूटी लगी थी। जो अपने ड्यूटी पर तैनात रहे। कर्मियों ने बताया कि कार्यालय बंद रखने को लिए अबतक उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है। ऐसे में कार्यालय जाने को लेकर फलहाल असमंजस की स्थिति बनीं हुई है।

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आम लोगों पर असर

बताया कि उक्त घटना के बाद अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर जिले के सभी नगर निकाय के ईओ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इधर, नप कार्यालय बंद होने से आमलोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सबसे अधिक जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र और आवास योजना के लाभुकों को निराश लौटना पड़ा।

सामान्य प्रश्न

डेहरी नगर परिषद के ईओ की हत्या का विरोध कब किया गया?
डेहरी नगर परिषद के ईओ विमल कुमार की हत्या का विरोध सोमवार को किया गया।
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