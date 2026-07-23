Buxar News: एमपी हाईस्कूल के खेल मैदान में खिलाड़ियों के लिए बनेगा चेंजिंग रूम

Buxar News: कई निर्देशकई निर्देश आईटीआई परिसर में निर्माणाधीन स्टेडियम की प्रगति की भी समीक्षा पंचकोशी मेला को ‘राजकीय मेले’ का दर्जा दिलाने का भेजेंगे प्रस्ताव बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कलेक्ट्रेट के...

Buxar News: कई निर्देश आईटीआई परिसर में निर्माणाधीन स्टेडियम की प्रगति की भी समीक्षा पंचकोशी मेला को ‘राजकीय मेले’ का दर्जा दिलाने का भेजेंगे प्रस्ताव बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में गुरुवार को पर्यटन व खेल विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बक्सर में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं इस दौरान उन्होंने शहर के एमपी हाईस्कूल के खेल मैदान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जबकि डुमरांव स्थित सीपीएसएस विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और एक अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने आईटीआई परिसर में निर्माणाधीन स्टेडियम की प्रगति की भी समीक्षा की।

निर्माण कार्य में तेजी लाना डीएम ने भवन निर्माण निगम लिमिटेड के संबंधित जेई को निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में डीएम ने होटल विश्वामित्र बिहार के जीर्णोद्धार कार्य को जुलाई माह में पूरा करने और परिसर में निर्माणाधीन बजट होटल के कार्य में अपेक्षित प्रगति का निर्देश दिया। वहीं रामरेखा घाट के समीप निर्माणाधीन एक्सपीरियंस सेंटर के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। बताया कि पंचकोशी मेला को ‘राजकीय मेले’ का दर्जा दिलाने के लिए जिला कला एवं संस्कृति विभाग को आवश्यक प्रस्ताव भेजने को निर्देशित किया गया।

खेल और पर्यटन के विकास उन्होंने कहा कि खेल व पर्यटन से जुड़ी सभी परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो, ताकि जिले में खेल सुविधाओं का विस्तार होने के साथ-साथ पर्यटन को भी नई गति मिल सके। जिले की 42 पंचायतों में खेल मैदानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही इटाढ़ी प्रखंड स्तरीय स्टेडियम के निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराने के लिए जरुरी कदम उठाने को कहा。