Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Buxar News: सावन पूर्णिमा पर मां डुमरेजनी का पूजनोत्सव, जर्जर सड़क बनी चुनौती:

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

Buxar News: डुमरांव में सावन पूर्णिमा के अवसर पर मां डुमरेजनी के वार्षिक पूजनोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण विभिन्न व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि, मंदिर तक जाने वाली जर्जर सड़क श्रद्धालुओं के लिए कठिनाई पैदा कर रही है। स्थानीय लोग मरम्मत की मांग कर रहे हैं।

Buxar News: सावन पूर्णिमा पर मां डुमरेजनी का पूजनोत्सव, जर्जर सड़क बनी चुनौती:

Buxar News: डुमरांव, संवाद सूत्र। सावन पूर्णिमा के अवसर पर नगर देवी मां डुमरेजनी के वार्षिक पूजनोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर समिति के सदस्य आयोजन को भव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने में जुट गए हैं।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: कांवरिया पथ एवं पड़ाव स्थलों पर सुविधाओं का अभाव

आयोजन की तैयारियाँ

पूजनोत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना को देखते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मंदिर तक जाने वाली जर्जर सड़क श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है। यह मंदिर नगरवासियों की गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा शादी-विवाह, मुंडन, नामकरण सहित कई मांगलिक एवं धार्मिक अनुष्ठान भी इसी मंदिर परिसर में संपन्न होते हैं।

सड़क की समस्या

मंदिर तक पहुंचने वाला डुमरेजनी पथ राष्ट्रीय राजमार्ग-120 से जुड़ा हुआ है, लेकिन लंबे समय से इसकी स्थिति काफी खराब बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मार्ग की वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। वार्षिकोत्सव से पहले यदि सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होगी। लोगों ने नगर परिषद प्रशासन से अविलंब इस पथ की मरम्मत कराने की मांग की है। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)

सामान्य प्रश्न

मां डुमरेजनी का वार्षिक पूजनोत्सव कब है?
यह सावन पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Buxar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।