Buxar News: सावन पूर्णिमा पर मां डुमरेजनी का पूजनोत्सव, जर्जर सड़क बनी चुनौती:
Buxar News: डुमरांव में सावन पूर्णिमा के अवसर पर मां डुमरेजनी के वार्षिक पूजनोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण विभिन्न व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि, मंदिर तक जाने वाली जर्जर सड़क श्रद्धालुओं के लिए कठिनाई पैदा कर रही है। स्थानीय लोग मरम्मत की मांग कर रहे हैं।
Buxar News: डुमरांव, संवाद सूत्र। सावन पूर्णिमा के अवसर पर नगर देवी मां डुमरेजनी के वार्षिक पूजनोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर समिति के सदस्य आयोजन को भव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने में जुट गए हैं।
आयोजन की तैयारियाँ
पूजनोत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना को देखते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मंदिर तक जाने वाली जर्जर सड़क श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है। यह मंदिर नगरवासियों की गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा शादी-विवाह, मुंडन, नामकरण सहित कई मांगलिक एवं धार्मिक अनुष्ठान भी इसी मंदिर परिसर में संपन्न होते हैं।
सड़क की समस्या
मंदिर तक पहुंचने वाला डुमरेजनी पथ राष्ट्रीय राजमार्ग-120 से जुड़ा हुआ है, लेकिन लंबे समय से इसकी स्थिति काफी खराब बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मार्ग की वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। वार्षिकोत्सव से पहले यदि सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होगी। लोगों ने नगर परिषद प्रशासन से अविलंब इस पथ की मरम्मत कराने की मांग की है। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)
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