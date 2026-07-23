Buxar News: श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारियां शुरू
Buxar News: बक्सर में नगर परिषद कार्यालय में श्रावणी महीने की तैयारियों पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मंदिरों और रामरेखा घाट पर शिवभक्तों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिए गए। सभी प्रमुख स्थानों पर साफ-सफाई, पानी, और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के लिए विशेष दल का गठन किया गया।
Buxar News: समीक्षा सावन माह की तैयारियों पर नगर परिषद कार्यालय में हुई चर्चा शिवभक्तों की सुविधा के मद्देनजर कई अहम निर्णय लिए गए बक्सर, हिप्र। स्थानीय नगर परिषद के सभाकक्ष में गुरुवार को आगामी श्रावणी महीने की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की गई। अध्यक्षता ईओ कुमार ऋत्विक ने किया।
बैठक की विशेष चर्चा
बैठक में आगामी सावन माह को लेकर विशेष चर्चा हुई। शहर के रामेश्वरनाथ मंदिर, श्री गौरीशंकर मंदिर, नाथ बाबा मंदिर, सुमेश्वरनाथ मंदिर सहित अन्य महादेव मंदिर व आसपास साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों पर विचार-विमर्श किया गया।
शिवभक्तों की सुविधा के लिए निर्णय
साथ ही काफी संख्या में रामरेखा घाट पर स्नान, जलभरी व दर्शन-पूजन के लिए जुटने वाले शिवभक्तों की सुविधा के मद्देनजर तैयारियों पर कई अहम निर्णय लिए गए। ईओ ने बताया कि रामरेखा घाट, शिवालय सहित प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, रौशनी का प्रबंध किया जाएगा।
सुरक्षा और सहयोग के लिए विशेष दल
रामरेखा सहित नाथबाबा घाट, सती घाट, गोला घाट व सोमेश्वरनाथ घाट पर नियंत्रण कक्ष, यूरिनल, शौचालय, बैरिकेटिंग, सहित सीसीटीवी की व्यवस्था रहेगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सहयोग के लिए विशेष दल का गठन किया गया। मौके पर स्वच्छता अधिकारी रवि सिंह, नगर प्रबंधक राजमणि गुप्ता और नीरज कुमार झा समेत अन्य कार्यालय कर्मी व सफाई एजेंसी के कर्मचारी उपस्थित रहें।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।