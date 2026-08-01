Buxar News: रामरेखा घाट पर सावन की पहली सोमवारी की तैयारियां पूरी

Buxar News: पेज :-04 का फ्लायरजगह बैरिकेटिंग की व्यवस्था के साथ गोताखोर की हुई प्रतिनियुक्ति रामरेखा घाट पर दो और नाथबाबा घाट पर एक अस्थाई कंट्रोल रुम बनाई गई फोटो-02, कैप्सन :- शनिवार को जलभरी को लेकर रामरेखा...

Buxar News: पेज :-04 का फ्लायर तोरण द्वार व जगह-जगह बैरिकेटिंग की व्यवस्था के साथ गोताखोर की हुई प्रतिनियुक्ति रामरेखा घाट पर दो और नाथबाबा घाट पर एक अस्थाई कंट्रोल रुम बनाई गई फोटो-02, कैप्सन :- शनिवार को जलभरी को लेकर रामरेखा घाट का निरीक्षण करते ईओ कुमार ऋत्विक सहित अन्य बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रामरेखा घाट पर शनिवार सावन के प्रथम सोमवार की जलभरी की तैयारी को अंतिम रुप दिया गया।

सुरक्षा व्यवस्था सोमवारी पर भारी संख्या में कांवरियों और शिवभक्तों के यहां उमड़ने की संभावना है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नगर परिषद की तरफ पुलिस चौकी से रामरेखा घाट तक तीन से चार जगहों पर अस्थाई बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। ताकि पुलिस चौकी से रामरेखा घाट की तरफ एकसाथ आने वाली कांवरियों की भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा जगह-जगह पर दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा गार्ड भी तैनात किया गया है। वहीं शहर के दो प्रमुख गंगा घाट यानी नाथ बाबा घाट और रामरेखा घाट पर आकर्षक तोरण द्वार भी बनाये गए है। नगर परिषद कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों प्रमुख गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोताखोरों की प्रतिनियुक्त की गई है। जो गंगा में पेट्रोलिंग करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा की सुनिश्चित करेंगे।

जलाभिषेक की तैयारी सिटी मैनेजर राजमणि गुप्ता ने बताया कि रामरेखा घाट पर दो और नाथबाबा घाट पर एक अस्थाई कंट्रोल रुम बनाया गया है। साथ ही एक-एक खोया-पाया काउंटर भी बनाया गया है। साथ ही माइकिंग की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए रामरेखा घाट और विभिन्न कांवरिया पथों पर शिवभक्तों का भारी जुटान शुरू हो गया है। रामरेखा घाट से गंगाजल लेकर ब्रह्मपुर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर के लिए रविवार से केसरिया वस्त्र धारी कांवरिया बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ लगातार रवाना होंगे।

ईओ का निरीक्षण इनसेट ईओ ने रामरेखा घाट का लिया जायजा बक्सर। स्थानीय नप ईओ कुमार ऋत्विक शनिवार की शाम शहर के रामरेखा घाट पर श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने रामरेखा घाट प्रवेश द्वार से घाट परिसर तक मार्ग को अतिक्रमणमुक्त रखने के लिए फुटपाथी दुकानदारों व अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी भी दी। इससे पहले सिटी मैनेजर के नेतृत्व में रामरेखा घाट परिसर में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को हटाने की कार्रवाई भी की गई। उन्होंने विवाह मंडप से लेकर घाटी की सीढ़ियों तक फैले लकड़ी के चौकी को तत्काल प्रभाव से निर्धारित जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी चौकियों पर विशेष कलर व नंबर कोडिंग के साथ संबंधित पंडा व पुजारियों का पहचान दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने घाट परिसर में लगातार साफ-सफाई, रौशनी के प्रबंध सहित सीसीटीवी को चालू हालत में रखने को निर्देशित किया। मौके पर सफाई निरीक्षक आशुतोष सिंह, नरसिंह चौबे समेत स्थानीय पुजारी व अन्य उपस्थित थे।