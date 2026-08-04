Buxar News: इटाढ़ी में लावारिस वाहन से देसी शराब बरामद
Buxar News: इटाढ़ी में पुलिस ने महादलित बस्ती मोड़ के पास एक लावारिस वाहन से 493 पीस देसी मसाला शराब बरामद की। जांच के दौरान तस्कर मौके से भाग निकला। थानाध्यक्ष सोनू कुमार पासवान ने बताया कि कार को जब्त किया गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की जा रही है।
Buxar News: इटाढ़ी, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र के महादलित बस्ती मोड़ के पास मंगलवार को पुलिस ने एक लावारिस वाहन से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की। जानकारी के अनुसार पुलिस की गश्ती टीम ने महादलित बस्ती मोड़ के पास खड़ी एक संदिग्ध गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 493पीस ब्लू लाइन देसी मसाला शराब बरामद की गई। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहा। इस संबंध में थानाध्यक्ष सोनू कुमार पासवान ने बताया कि बरामद शराब के साथ कार को जब्त कर लिया गया है। वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके मालिक की पहचान की जा रही है।
तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
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