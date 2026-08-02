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Buxar News: श्रावणी मेला व चेहल्लुम पर सर्तक व चौकस रहने की हिदायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव में शनिवार को एसडीपीओ पोलस्त कुमार के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीपीओ ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि सावन महीने की शुरुआत के दौरान शराब धंधेबाजों और अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।

Buxar News: श्रावणी मेला व चेहल्लुम पर सर्तक व चौकस रहने की हिदायत

Buxar News: मिला टास्क अनुमंडल पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ के अपराध गोष्ठी में मिले निर्देश अपराधियों की गतिविधियों व शराब धंधेबाजों पर पैनी नजर रखने को कहा फोटो संख्या 16 कैप्शन - रविवार को डुमरांव में थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग करते एएसपी पोलस्त कुमार।

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क्राइम मीटिंग का आयोजन

डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। अनुमंडल पुलिस कार्यालय में रविवार को क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। जिसमें एसडीपीओ पोलस्त कुमार ने सभी थानाध्यक्षों के कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी हैं। जिले के ब्रह्मपुर स्थित बाबा बरमेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए बिहार व यूपी के अलग-अलग इलाके से हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते है। एसडीपीओ ने ब्रह्मपुर, कृष्णाब्रह्म, नया भोजपुर और डुमरांव थाने को रात्रि समय विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना

रविवार को जल लेकर श्रद्धालु बरमेश्वरनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में विशेष चौकसी बरतेंगे। ताकि, किसी भक्त को परेशानी नहीं हो सके। ब्रह्मपुर के थानाध्यक्ष को भीड़ नियंत्रित करते हुए वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित रखने का आदेश दिया है। इस क्रम में सिकरौल के सोखाधाम और जंगली महादेव मंदिर इलाके में विशेष रुप से गश्ती करने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने कहा कि चेहल्लुम भी है। उसे लेकर तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।

अपराधियों की गतिविधियों पर नजर

कांडों की समीक्षा के दौरान एसडीपीओ ने लंबित कांडों को तुरंत निष्पादन करने का निर्देश दिया है। एसडीपीओ ने निर्धारित अवधि में कांडों का निष्पादन नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। एसडीपीओ ने फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने की हिदायत दी है। एसडीपीओ ने शराब के धंधे पर रोक लगाने के साथ जेल से जमानत पर बाहर आएं शराब कारोबारियों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। अपराध गोष्ठी में सभी अंचल निरीक्षक और थानाध्यक्ष शामिल थे। (डुमरांव से अजय सिंह)

प्रश्न और उत्तर

एसडीपीओ ने थानाध्यक्षों को क्या निर्देश दिए?
एसडीपीओ ने सभी थानाध्यक्षों को सावन महीने के दौरान विशेष चौकसी बरतने और अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया।
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