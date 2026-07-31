Buxar News: कोरानसराय से गायब बच्चा पटना से बरामद
Buxar News: डुमरांव में कोरानसराय पुलिस ने एक दस वर्षीय बच्चे सूरज कुमार को पटना से सकुशल बरामद किया। वह चार जुलाई को कोरानसराय बाजार से लापता हो गया था। बच्चे के पिता ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे पटना रेलवे स्टेशन पर देख कर उसे पुनः परिजनों के पास सौंप दिया।
Buxar News: पेज पांच के लिए ---- डुमरांव। कोरानसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले चार जुलाई को कोरानसराय बाजार से लापता एक दस वर्षीय बच्चे को पटना से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि कोरानसराय निवासी भरत तुरहा अपने पुत्र सूरज कुमार के लापता होने की लिखित सूचना स्थानीय थाने को दी थी। इनका पुत्र घर से कोरानसराय बाजार सामान खरीदने के लिए निकला था। इसी दौरान लापता हो गया। सूचना पाकर पुलिस ने कई जगहों पर खोजबीन की। लेकिन, स्थानीय स्तर पर कोई सुराग नही मिला।
पटना रेलवे स्टेशन पर देखे जाने के बाद इसकी तत्काल सूचना विभागीय स्तर पर दी गई। जहां से पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लिया।
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