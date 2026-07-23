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Buxar News: पुलिस टीम पर हमला करने वाले पांचों आरोपित पकड़ से दूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में पुलिस टीम ने बुधनपुरवा मोहल्ले में छापेमारी के दौरान आरोपितों पर आरोप लगाया, जिन्होंने उन पर हमला किया। इस हमले में एएसआई का हाथ टूट गया और अन्य चार पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने सोनू यादव और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Buxar News: पुलिस टीम पर हमला करने वाले पांचों आरोपित पकड़ से दूर

Buxar News: फालोअप ----- 36 घंटा न्यायालय की ओर से जारी वारंट पर छापेमारी करने गई थी नगर थाने की पुलिस 5 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर कर रही छापेमारी बक्सर, हमारे संवाददाता। पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपित घटना के 36 घंटे बाद भी नगर पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। बता दें कि मॉडल थाना क्षेत्र के बुधनपुरवा मोहल्ले में मंगलवार की देर रात छापेमारी करने के दौरान फरार आरोपितों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में एएसआई अजय कुमार का हाथ टूट गया। जबकि दारोगा धीरज कुमार सहित चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। घायल पुलिस पदाधिकारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया। वहीं हमले के बाद सभी आरोपित अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले थे।

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जांच की स्थिति

पुलिस सूत्रों के अनुसार न्यायालय की ओर से बुधनपुरवा निवासी सोनू यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। सोनू यादव को पूर्व में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस काफी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह अपने घर में छिपा हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची। जहां मौजूद सोनू यादव को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। परंतु उसके पिता ललन यादव, माता कौशल्या देवी, भाई मोनू यादव, बहन अंजली कुमारी ने लाठी-डंडे से एएसआई पर हमला बोल दिया।

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हमले का विवरण

हमले के दौरान आरोपितों ने पालतू कुत्ता भी पुलिस टीम पर छोड़ दिया था। अचानक हमले से पुलिस टीम अपने बचाव में जुट गई जिसका फायदा उठा सोनू यादव व उसके परिवार के सभी सदस्य भाग निकले। इस घटना को लेकर नगर थाने में दारोगा धीरज कुमार के बयान पर सोनू यादव, मोनू यादव, पिता ललन यादव, माता कौशल्या देवी, बहन अंजली कुमारी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करायी है। हमले की घटना के 36 घंटे गुजर गये लेकिन अभीतक पुलिस नामजदों को गिरफ्तार नहीं कर पायी है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द सभी आरोपित पुलिस की गिरफ्त में होंगे。

सामान्य प्रश्न

छापेमारी के दौरान कितने पुलिसकर्मी घायल हुए?
इस हमले में एएसआई अजय कुमार का हाथ टूट गया और अन्य चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे।
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