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Buxar News: पुलिस टीम पर हमला करने वाले पांचों आरोपित पकड़ से दूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में मंगलवार की देर रात पुलिस की टीम पर हमला हुआ। पुलिस ने सोनू यादव के खिलाफ न्यायालय का वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के प्रयास में सोनू और उसके परिवार ने एएसआई और अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिससे चार पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस अब आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है।

Buxar News: पुलिस टीम पर हमला करने वाले पांचों आरोपित पकड़ से दूर

Buxar News: फालोअप ----- 36 घंटा न्यायालय की ओर से जारी वारंट पर छापेमारी करने गई थी नगर थाने की पुलिस 5 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर कर रही छापेमारी बक्सर, हमारे संवाददाता। पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपित घटना के 36 घंटे बाद भी नगर पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

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हमले का विवरण

बता दें कि मॉडल थाना क्षेत्र के बुधनपुरवा मोहल्ले में मंगलवार की देर रात छापेमारी करने के दौरान फरार आरोपितों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में एएसआई अजय कुमार का हाथ टूट गया। जबकि दारोगा धीरज कुमार सहित चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। घायल पुलिस पदाधिकारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया। वहीं हमले के बाद सभी आरोपित अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार न्यायालय की ओर से बुधनपुरवा निवासी सोनू यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। सोनू यादव को पूर्व में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस काफी सरगर्मी से तलाश कर रही थी।

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गिरफ्तारी के प्रयास

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह अपने घर में छिपा हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची। जहां मौजूद सोनू यादव को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। परंतु उसके पिता ललन यादव, माता कौशल्या देवी, भाई मोनू यादव, बहन अंजली कुमारी ने लाठी-डंडे से एएसआई पर हमला बोल दिया।

हमले के दौरान की स्थिति

हमले के दौरान आरोपितों ने पालतू कुत्ता भी पुलिस टीम पर छोड़ दिया था। अचानक हमले से पुलिस टीम अपने बचाव में जुट गई जिसका फायदा उठा सोनू यादव व उसके परिवार के सभी सदस्य भाग निकले। इस घटना को लेकर नगर थाने में दारोगा धीरज कुमार के बयान पर सोनू यादव, मोनू यादव, पिता ललन यादव, माता कौशल्या देवी, बहन अंजली कुमारी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करायी है। हमले की घटना के 36 घंटे गुजर गये लेकिन अभीतक पुलिस नामजदों को गिरफ्तार नहीं कर पायी है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द सभी आरोपित पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुलिस को किसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था?
पुलिस को बुधनपुरवा निवासी सोनू यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
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