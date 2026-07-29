Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Buxar News: मारपीट कांड के दो प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

Buxar News: नावानगर में बासुदेवा पुलिस ने जयरामपुर गांव में छापे के दौरान दो मारपीट के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त मनोज पासवान और धनबिहारी पासवान थे, जो एक मारपीट कांड में आरोपित हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों से एक-एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Buxar News: मारपीट कांड के दो प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार

Buxar News: नावानगर। बासुदेवा पुलिस ने जयरामपुर गांव में छापेमारी कर मारपीट के दो प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मनोज पासवान व धनबिहारी पासवान मारपीट कांड में प्राथमिकी अभियुक्त थे। इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों पक्ष से एक - एक आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ( नावानगर से अरुण सिंह )

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Buxar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।