Buxar News: मारपीट कांड के दो प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार
Buxar News: नावानगर में बासुदेवा पुलिस ने जयरामपुर गांव में छापे के दौरान दो मारपीट के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त मनोज पासवान और धनबिहारी पासवान थे, जो एक मारपीट कांड में आरोपित हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों से एक-एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
Buxar News: नावानगर। बासुदेवा पुलिस ने जयरामपुर गांव में छापेमारी कर मारपीट के दो प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मनोज पासवान व धनबिहारी पासवान मारपीट कांड में प्राथमिकी अभियुक्त थे। इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों पक्ष से एक - एक आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ( नावानगर से अरुण सिंह )
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