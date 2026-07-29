Buxar News: कोरानसराय में 30 लीटर देसी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार
Buxar News: डुमरांव के कोरानसराय पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गोधन बिंद के रूप में हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे रोका और तलाशी में शराब बरामद की। शराब के स्रोत की पहचान के लिए पूछताछ जारी है।
Buxar News: पेज तीन के लिए ------ कार्रवाई शराब और साइकिल जब्त करते हुए धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया बरामद शराब को जब्त कर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई डुमरांव, संवाद सूत्र।
गिरफ्तारी की जानकारी
कोरानसराय पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए करीब 30 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कियाहै। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान सिकरौल थाना क्षेत्र के सिकरौल लख गांव निवासी देवेंद्र बिंद के पुत्र गोधन बिंद के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति साइकिल पर संदिग्ध अवस्था में जाता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से करीब 30 लीटर देसी शराब बरामद हुई।
शराब और साइकिल जब्त
इस मौके पर ही शराब और साइकिल जब्त करते हुए धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद शराब को जब्त कर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार धंधेबाज से पूछताछ की जा रही है ताकि, शराब के स्रोत तथा इसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा सके। कहा कि शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)
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