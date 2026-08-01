Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Buxar News: 22.6 लीटर अंग्रेजी व देशी शराब के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

Buxar News: नावानगर में सिकरौल पुलिस ने तेतरहार बिंदटोली गांव में छापेमारी के दौरान माया देवी के घर से 6.66 लीटर अंग्रेजी और 16 लीटर देशी शराब बरामद की। गिरफ्तार माया देवी पर शराब तस्करी का आरोप लगा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर छापेमारी की गई।

Buxar News: 22.6 लीटर अंग्रेजी व देशी शराब के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

Buxar News: नावानगर। सिकरौल पुलिस ने थाना क्षेत्र के तेतरहार बिंदटोली गांव में छापेमारी कर माया देवी , पति कमला बिंद के घर से 6.66 लीटर अंग्रेजी शराब तथा 16 लीटर देशी चलाई शराब बरामद किया है। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने मौके से महिला तस्कर माया देवी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष दिलीप यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी , कि तेतरहार बिंदटोली में शराब धंधा हो रहा है। सूचना पर की गई छापेमारी में माया देवी के घर में आलमीरा के अंदर बनी गुप्त तहखाने में से कुल 22.66 लीटर शराब बरामद की गई। बरामद शराब में 180 एमएल का 37 पिस एट पीएम व्हिस्की तथा 16 लीटर देशी चलाई हुई शराब बृजमद की गई।

इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार महिला तस्कर माया देवी को जेल भेज दिया गया। ( नावानगर से अरुण सिंह )

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Buxar Latest News navanagar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।