Buxar News: 22.6 लीटर अंग्रेजी व देशी शराब के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

Buxar News: नावानगर। सिकरौल पुलिस ने थाना क्षेत्र के तेतरहार बिंदटोली गांव में छापेमारी कर माया देवी , पति कमला बिंद के घर से 6.66 लीटर अंग्रेजी शराब तथा 16 लीटर देशी चलाई शराब बरामद किया है। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने मौके से महिला तस्कर माया देवी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष दिलीप यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी , कि तेतरहार बिंदटोली में शराब धंधा हो रहा है। सूचना पर की गई छापेमारी में माया देवी के घर में आलमीरा के अंदर बनी गुप्त तहखाने में से कुल 22.66 लीटर शराब बरामद की गई। बरामद शराब में 180 एमएल का 37 पिस एट पीएम व्हिस्की तथा 16 लीटर देशी चलाई हुई शराब बृजमद की गई।