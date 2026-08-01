Buxar News: 22.6 लीटर अंग्रेजी व देशी शराब के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार
Buxar News: नावानगर में सिकरौल पुलिस ने तेतरहार बिंदटोली गांव में छापेमारी के दौरान माया देवी के घर से 6.66 लीटर अंग्रेजी और 16 लीटर देशी शराब बरामद की। गिरफ्तार माया देवी पर शराब तस्करी का आरोप लगा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर छापेमारी की गई।
Buxar News: नावानगर। सिकरौल पुलिस ने थाना क्षेत्र के तेतरहार बिंदटोली गांव में छापेमारी कर माया देवी , पति कमला बिंद के घर से 6.66 लीटर अंग्रेजी शराब तथा 16 लीटर देशी चलाई शराब बरामद किया है। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने मौके से महिला तस्कर माया देवी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष दिलीप यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी , कि तेतरहार बिंदटोली में शराब धंधा हो रहा है। सूचना पर की गई छापेमारी में माया देवी के घर में आलमीरा के अंदर बनी गुप्त तहखाने में से कुल 22.66 लीटर शराब बरामद की गई। बरामद शराब में 180 एमएल का 37 पिस एट पीएम व्हिस्की तथा 16 लीटर देशी चलाई हुई शराब बृजमद की गई।
इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार महिला तस्कर माया देवी को जेल भेज दिया गया। ( नावानगर से अरुण सिंह )
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