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Buxar News: लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में पुलिस प्रशासन ने लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए सख्त कदम उठाए हैं। एसपी शुभम आर्य ने नगर थाने का औचक निरीक्षण किया और लंबित कांडों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने मामलों को प्राथमिकता दें और चार्जशीट में कोई विलंब न होने दे।

Buxar News: लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए

Buxar News: पेज तीन के लिए -------- बक्सर। जिले में लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में एसपी शुभम आर्य ने शुक्रवार को नगर थाने के कामकाज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांडों की समीक्षा की। अनुसंधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। एसपी ने आपराधिक मामलों की केस डायरी, अनुसंधान की प्रगति और अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए। अनुसंधान साक्ष्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।

कहा कि चार्जशीट दाखिल करने में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। जांच में कोताही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। एसपी ने थानाध्यक्ष और अनुसंधानकर्ताओं को फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित वारंटों और कुर्की-जब्ती से जुड़े मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। ताकि अपराधियों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई हो सके।

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