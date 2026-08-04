Buxar News: अकीदत के साथ निकला चालीसवां का ताजिया जुलूस
Buxar News: नावानगर और केसठ प्रखंड में एक शांति से भरा ताजिया जुलूस निकाला गया, जिसमें स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। यह जुलूस इमामबाड़े से शुरू होकर मुख्य ताजिया चौक पहुंचा। जुलूस के दौरान पुलिस-प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की थी।
Buxar News: नावानगर, एक संवाददाता।नावानगर व केसठ प्रखंड में सोमवार की देर रात चालीसवां का ताजिया अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। केसठ में निकली ताजिया जुलूस नया बाजार स्थित इमामबाड़े से निकलकर पारंपरिक मार्गों से होते हुए मुख्य ताजिया चौक नया बाजार पहुंचा, जहां इसे दर्शन एवं अकीदत के लिए रखा गया।जुलूस के दौरान शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नज़र आया। मौके पर स्थानीय पंचायत के मुखिया अरविंद कुमार सिंह उर्फ गामा पहलवान और नावानगर थानाध्यक्ष प्रफुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के जवान तैनात रहे। वहीं सिकरौल थाना के बेलांव गांव में निकली जुलूस का थानाध्यक्ष दिलीप यादव पुलिस बल की निगरानी में तैनात रहे।
देर रात तक चले इस जुलूस में बड़ी संख्या में स्थानीय हिन्दू मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। ( नावानगर से अरुण सिंह )
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